Schneider Electric, Mikro Veri Merkezi C Serisini genişletti

Schneider Electric, ticari ve ofis mikro veri merkezi ürün serisinde en yüksek kapasiteyi sunan 43U ile birlikte EcoStruxure Mikro Veri Merkezi C Serisinin genişletildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelişmiş koruma ve enerji verimliliği için akıllı soğutma teknolojisi sunan yeni 43U C Serisi, sistemin gerçek zamanlı ihtiyaçlarına göre 3 soğutma modu arasında otomatik geçiş yapabiliyor.

Özel bir IT odası ihtiyacını ortadan kaldırarak sermaye giderlerinde yüzde 48, zaman konusunda yüzde 20'ye varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Ayrıca saha mühendislik maliyetlerinde yüzde 40'a varan tasarruf sunuyor ve bakım maliyetlerini yüzde 7 düşürüyor.

EcoStruxure Mikro Veri Merkezleri, bağlı bulunduğu fiziksel altyapıyla esneklik ve güvenliği artırıyor, bulut tabanlı bir yönetim platformuyla işletme maliyetlerini düşürüyor ve tasarım ve kurulum karmaşıklığını azaltıyor.

Yeni 43U C Serisi, EcoStruxure IT Software and Digital Services ile uzaktan izlenebilen eksiksiz bir edge yönetimi çözümü sunuyor.

Schneider Electric'in yazılım ve hizmet portföyü, müşterilerin kritik altyapı cihazlarını sorunsuz bir şekilde kendi başlarına veya bir iş ortağıyla birlikte yönetmesi veya kendi adına yönetmeleri amacıyla Schneider Electric uzman hizmet mühendislerinden yararlanmak için ihtiyaç duydukları gücü ve esnekliği sağlıyor.

43U C Serisi IT çözüm sunucularının hedef kitlesi, distribütörler ve ortaklıklarının yanı sıra bankacılık, finansal hizmetler, perakende, sağlık, devlet ve eğitim dahil olmak üzere dikey segmentlere dağılmış IT profesyonelleri olarak belirlendi. 43U C Serisi malzeme odaları, IT dolapları ve ofis alanları gibi düşük ile orta yoğunluktaki uygulamalar ve 7/24 hassas soğutması bulunmayan ortamlar için tasarlandı.

Yeni 43U C serisinin faydaları ise şu şekilde belirtildi:

"Enerji Verimliliğine Sahip Soğutma Teknolojisi ile gelişmiş enerji verimliliği ve statik birikme ve aşırı ısınmaya karşı ek koruma için sistemin gerçek zamanlı ihtiyaçlarına göre aktif, eko ve acil durum şeklindeki üç soğutma modu arasında otomatik geçiş yapar. Ticari (C Serisi) EcoStruxure Mikro Veri Merkezi serimizde en yüksek kapasiteyle 36U'ya kadar kullanılabilir alan sunar. Toz, güç dalgalanmaları, orta düzeydeki sıcaklık değişimleri ve hassas IT ekipmanları için özel olarak hazırlanmamış güvenli olmayan yerlerin zorluklarına dayanır."

43U C Serisi halihazırda Güney Amerika, Orta Doğu, Afrika, Hindistan, Güney Doğu Asya ve Pasifik'te piyasaya sunuluyor.

Kullanıcılar EcoStruxure Mikro Veri Merkezleri sayesinde tasarımı birden fazla ortamda standartlaştırabilir ve kurulumu ve bakımı daha kolay olan hepsi bir arada tek bir çözüm sipariş edilebiliyor.

Schneider Electric sınıfının en iyi tasarım aracı olan Local Edge Configurator, global bir tedarik zinciri, bir ortaklar ve IT ortaklıkları ekosistemi ile global uyum ve sertifikalar sunuyor.

Yeni EcoStruxure Mikro Veri Merkezi C Serisi 43U hakkında daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret edilebiliyor. Bu yeni çözüm IT Channel aracılığıyla ve stratejik projeler için doğrudan Schneider Electric üzerinden satın alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Teklif Yönetimi, Kabin ve Edge Sistemleri ile Enerji Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jean-Baptiste Plagne, "EcoStruxure Mikro Veri Merkezi C-Serisi 43U, ticari ortamların benzersiz zorluklarıyla başa çıkmak için daha fazla kapasite, daha fazla tasarruf ve daha fazla dahili özellik sunan en son üründür. Pazardaki bir boşluğu dolduran EcoStruxure Mikro Veri Merkezi C-Serisi 43U, dijital ortamımızın daima çalışır durumda olmasını sağlayan IT çözüm sağlayıcıları ve IT profesyonelleri düşünülerek tasarlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız