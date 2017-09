Schneider Electric Micro Veri Merkezleri İçin Ne Tür Çözümler Sunuyor ?

Schneider Electric Veri Merkezi Segment Müdürü Alphan Erdem micro veri merkezleri ve Schneider Elektric'in bu merkezler için sunduğu çözümleri Wise TV'ye anlattı.



Micro veri merkezlerini son kullanıcıların cloud içindeki verilerine ulaşması için gerekli olan IT ekipmanını barındıran, içinde kendine özel soğutma ekipmanları, kesintisiz güç kaynakları ve gerektiği zaman uzaktan erişimle yönetilmesi mümkün olan bir veya birkaç kabinlik veri merkezi çözümleri olarak açıklayan Erdem, Schneider Electric'in söz konusu micro veri merkezleri için sunduğu çözümleri"Özellikle iki farklı ortam için micro veri çözümleri üzerinde duruyoruz, bunlardan bir tanesi müşterilerin ofis ortamlarında bulundurabilecekleri ofis dekorasyonuna uygun mobilya görünümlü kabinetler. Bu kendi içerisinde bulunan UPS'leri sayesinde IT ekipmanlarına kesintisiz güç sağlayabiliyor, kendi içinde barındırdığı fan sayesinde ve ofisin de genel ortam soğukluğu ile yaklaşık 5 kw'a kadar ortamdan gerekli havayı alarak soğutma gerçekleştiriyor ve müşterilerin ofis ortamlarında ayrı bir veri merkezi odası yapmasına gerek kalmıyor. Bunun yanı sıra bir diğer veri merkezi çözümümüz özellikle endüstriyel ortamlarda imalat yapılan imalat ortamları gibi daha zorlu, kirli veya sıcak ortamlarda çalışabilecek uzaktan yönetilebilir veri merkezi çözümümüz. Bunun yanı sıra ofis ortamından farklı olarak gerçek gazlı soğutmalı sistem klimaları ile de daha sıcak ortamlarda da soğutma imkan sağlayabiliyor. Bu sayede müşteriler gerek üretim ortamında IT ihtiyacını karşılayabiliyor veya cloud içindeki verilerine ulaşan IT ekipmanları barındırabiliyorlar." sözleri ile açıkladı.