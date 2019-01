Schneider Electric, It Güç Sistemlerine Yenilikçi Çözümler Sunuyor

Enerji yönetimi ve otomasyonda uzman olan Schneider Electric, artan enerji ihtiyacı ve ortaya çıkan IT (Bilgi Teknolojileri) güç sistemleri problemlerine yenilikçi EcoStruxure mimarisiyle çözüm sunuyor.



Schneider Electric'ten yapılan açıklamada, günümüzde yaşanan teknolojik atılımın beraberinde birtakım problemleri de beraberinde getirdiği belirtildi.



Bunların en önemlisinin temiz ve sürekli enerji üretimi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Çünkü tüm bilişim cihazları elektrikle çalışıyor ve bu da elektriği üreten, ileten ve dağıtan enerji altyapısının stabilitesini çok daha ciddi bir noktaya çekiyor. Dolayısıyla iş sürekliliği üzerinde doğrudan etkiye sahip olan enerji üretimine dair altyapıya talep artıyor. 2035 yılına gelindiğinde IT güç tüketimi üzerindeki etkisinin, mutlak tüketim değeri 4 katına çıkacak olan elektrikli araçların etkisinin iki katı olacağı öngörülüyor." denildi.



Bu nedenle de IT sektörü çözüm sağlayıcılarının, IT sistemlerinden fazlasını sunmasının ve modernize güç ve enerji bileşenleri sağlamasının gerektiği aktarılan açıklamada, "Kısacası, kritik güç ekipmanlarının da geliştirilmesi gerekiyor. Böyle bir değişim kullanıcılar açısından güvenilirlik ve kullanılabilirlik sunmakla birlikte IT yoğun piyasalara satış yapan şirketlere yeni gelir getirici fırsatlar da sağlıyor." ifadesi kullanıldı.



Edge bilişiminin gelişmesinin güç ile IT arasındaki ilişkiyi iki önemli açıdan etkilediği aktarılan açıklamada, "Öncelikle kurulu ağlara giderek daha fazla cihaz bağlanarak daha yüksek hacimlerde IP trafiğine yol açıyor. Böylece ileri geri hareket eden, artan veri hacimlerini sürdürebilmek için bunlara eşlik eden güç altyapısının da artması gerekiyor. Ayrıca, bu ağların son düğümleri (edge bilişimin gerçekleştiği yerler) daha yüksek bilişim kapasitesi talep ettikçe stabil bir güç altyapısına sahip olmak, IT sisteminin çalışma zamanını ve iş sürekliliğini sürdürmek için kritik hale geliyor." değerlendirmeleri yapıldı.



Yeni teknolojilerle birlikte ortaya çıkan sorunlara esnek çözümler



Açıklamada, Schneider Electric'in, iş ortaklarına ve son kullanıcılara dijital çözümler geliştirmeleri ve entegre etmeleri için açık bir platform olan EcoStruxure mimarisini sunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"EcoStruxure açıklığa ve sadeliğe öncelik vererek IT çözüm sağlayıcılarının, endüstriyel siteler ve binalar boyunca yeni operasyon teknolojisi (OT) piyasalarına hizmet sunan edge bilişim kurulumlarını desteklemesini sağlıyor. Ayrıca, değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ortaklar ve satıcılar ekosisteminin birlikte çalışmasını kolaylaştırıyor. EcoStruxure, fiziksel IT ve OT altyapısının yanı sıra edge uygulamaları merkezi olmayan yerel personele daha hızlı müdahalede bulunacak şekilde tasarlandı. Bu sayede daha iyi kararlar vermek için gerekli yetki ve fikri yerel personele vermiş oluyor. Bu da kurumsal karlılığı arttırıyor.

Schneider Electric'in bu amaçla kurduğu ortaklıklardan biri Hewlett Packard Enterprise ile oldu. Bu ortaklıkla, bulut temelli veri merkezi altyapı yönetimi (DCIM) çalıştırabilen edge mikro veri merkezi çözümleri sunmak amaçlanıyor. Bu sayede edge çözümlerine sahip müşteriler DCIM kullanarak fiziksel altyapı, uygulama yazılımları ve IT ekipmanı yöneten hizmet sağlayıcılardan ve satıcılardan verimli ve sorunsuz bir şekilde destek alabiliyorlar."

Kaynak: AA