Schneider Electric iş ortaklarıyla buluştu

07.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:34

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında faaliyet gösteren Schneider Electric, Bayi Toplantısı 2020 etkinliği kapsamında alçak gerilim sektöründe hizmet sunan 50'ye yakın iş ortağı ile bir araya geldi.



Schneider Electric açıklamasına göre, Schneider Electric üst yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, şirketin 2020 yol haritası, ticari politikası ve dijitalleşen müşteri deneyimi ana gündem maddelerini oluşturdu. Aynı zamanda Schneider Electric'in tüm dünyada dijitalleşme ve Endüstri 4.0 alanında öne çıkan sistem mimarisi EcoStruxure ve bu alandaki yeni ürün ve çözümlerinin tanıtımları gerçekleştirildi.



Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, iş ortaklarıyla şirket vizyonu ve hedefleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



Özellikle son 10 yıldır içinde bulunulan djital dönüşüm sürecinin sektörde de yenilikçi iş modelleri doğurduğunu ve teknolojik yenilikleri tetiklediğini belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"180 yılı aşkın süredir olduğu gibi gelişime yön vermeye devam eden şirketimiz bu yeni dönemde Enerji, Otomasyon & Yazılım ve Analitikler dünyalarını bir araya getirerek enerji talebini daha verimli ve daha bağlantılı hale getiriyor. Bu kapsamda küresel bilgi ve deneyimimizi iş ortaklarımız ve müşterilerimizle kurduğumuz güçlü iş birlikleri ve yenilik odağıyla yerel değerlere dönüştürüyoruz. Bunun bir göstergesi olarak 2019 yılında pazar payımızı artırdık ve ülkemize sunduğumuz katkıyı ve hizmetlerimizi derinleştirdik.

2020 ve sonrasında performansımızı ve başarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda yeni satış yapımızla daha hızlı ve kapsayıcı olacağız. İş birliklerimizi artıracağız, ticari politikamızda denge yaratacağız ve bölgeler arası koordinasyonu artıracağız. Böylece her zaman olduğu gibi büyük bir aile olarak birlikte büyüyüp gelişeceğiz."

Schneider Electric iş ortaklarının interaktif bir ortamda fikirlerini paylaşma, bilgilerini güncelleme ve sorularına yanıt bulma şansı yakaladıkları toplantının konuk konuşmacısı ise ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez oldu. Eğilmez, katılımcılarla mikro ve makro ekonomik dinamikler doğrultusunda öngörülerini paylaştı.

Kaynak: AA