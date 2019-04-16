Schneider Electric'in Kadınların Güçlendirilmesi Çalışmaları Devam Ediyor

Schneider Electric, şirket içi öncü çalışmaları ve dünyanın farklı bölgelerinde uyguladığı programlarıyla kadınların güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyor. Şirketin cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik politikaları uluslararası kurumlar tarafından ödüllere layık bulunurken, dezavantajlı gruplara sunduğu destek programları sosyal dönüşüm yaratmayı sürdürüyor.

Schneider Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, kadınları güçlendirme, çeşitlilik ve katılım çalışmalarıyla iş dünyasına liderlik etmeye devam ederken, iş önceliklerini de Birleşmiş Milletler (BM) 17 Sürdürülebilir Gelişim Hedefi gibi ortak standartlara göre düzenliyor.

HeForShe platformunda da yer alan şirket, son olarak faaliyet gösterdiği 100'ü aşkın ülkede ülke başkanlarının tamamının BM Kadını Güçlendirme İlkeleri'ni (WEP İlkeleri) kabul ettiğini duyurarak eşitlik ve katılım hedefleri kapsamında gösterdiği ilerlemeyi kanıtladı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Toplumsal Cinsiyet Farkı raporunda, Schneider Electric'in hizmet verdiği endüstri sektörlerinde, iş yerindeki genel toplumsal cinsiyet farkının mevcut hızda kapanmasının 100 yıldan daha uzun süreceği öngörülüyor.

Bu süreci hızlandırmak adına Schneider Electric, enerji ve otomasyonun kesişim noktası olan iş alanını kadın profesyoneller için daha cazip bir çalışma alanına dönüştürüyor.

Bu sayede 15 yıl önce Schneider Electric'te kadınlar en üst düzey 1000 liderin sadece yüzde 3'ünü temsil ederken, bugün şirketin yönetim kurulu üyelerinin yüzde 46'sı kadın profesyonellerden oluşuyor ve dünya liderleri ekibi arasında kadınların oranı yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Schneider Electric, 2020 yılına kadar bu oranın en az yüzde 30 olmasını hedefliyor.

HeForShe platformu bünyesindeki taahhütlerinin bir parçası olarak, eşit ücret sağlamak için bir öz kaynak inceleme süreci uygulayan şirketin, ücret eşitliği ilkesi, 2018'de çalışanlarının yüzde 92'sini kapsıyordu. 2019 yılı sonunda bu oranın yüzde 95'e ulaşması amaçlanıyor.

Aynı zamanda Global Aile İzin Politikası ve Esnek Çalışma ilkelerini uygulamaya geçirerek tüm çalışanların, özel hayatlarıyla iş hayatlarını dengeleyebilmeleri için doğum, hasta bakımı ve ölüm izninden tam ücretli olarak faydalanmaları sağlanıyor. Şirket, 2020 yılına dek çalışanlarının yüzde yüzüne bu imkanları sunmayı amaçlıyor.



Bu çalışmalarına paralel olarak Schneider Electric, çalışanları için ön yargılar hakkında farkındalık yaratan ve nasıl daha kapsayıcı liderler, ekip üyeleri ve iş arkadaşları olabilecekleri konusunda eğiten şirket içi gizli ön yargı öğrenme programları sunuyor.



Schneider Electric'in cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği teşvik etme konusundaki bu çalışmaları başarısını, Equileap, Bloomberg ve Catalyst tarafından sunulan ödüllerle kanıtladı.



Her yerde, herkese eşit fırsatlar ve enerji erişimi sağlamayı hedefleyen Schneider Electric, Enerji Erişimi programının bir parçası olarak birçok ülkede elektrik ve enerji yönetimi konusunda kadınlara eğitimler sunuyor.

Şirket ayrıca, mesleki beceri ve iş fırsatları sunma çalışmalarının yanı sıra kadınların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler de gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA