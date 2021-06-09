Schneider Electric'in Global Güvenlik Laboratuvarı, CREST sızma testi akreditasyonu aldı

Schneider Electric'in Global Güvenlik Laboratuvarı, CREST sızma testi akreditasyonu aldı.

Schneider Electric'in Global Güvenlik Laboratuvarı, CREST sızma testi akreditasyonu aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, CREST akreditasyonunu alan ilk büyük endüstriyel kontrol ve enerji yönetim ürün ve sistemleri satıcısı oldu.

Teknik siber güvenlik sektörünü temsil eden uluslararası, kar amacı gütmeyen akreditasyon ve sertifikasyon kuruluşu olan CREST, Schneider Electric'in iş prosesleri, veri güvenliği ve sızma testi metodolojilerine dair sıkı bir değerlendirmenin ardından Schneider Electric'in ürün güvenliği ekiplerinin şirket ürünleri ve sistemlerinin esneklik ve güvenliğini test etme konusundaki beceri ve yetkinliğini onayladı.

Bu sertifika, Schneider Electric'in proses ve yeteneklerinin gücünü garanti etmekte olup şirketin ürün sızma testleri konusunda uzmanlaşan Global Güvenlik Laboratuvarları için geçerli oluyor.

"Müşterilerimizin ihtiyaçları ve tehditleri değişirken bile daha güvenli bir ortama giden yol sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Ürün Güvenliği Müdürü Klaus Jaeckle, Schneider Electric'in, dijital ekosistem çapında güveni koruyan güvenli ürün ve sistemler üretme konusunda sarsılmaz bir kararlılığa sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"CREST akreditasyonu, müşterilerimizin yeni tehditlerle ve tehdit vektörleriyle başa çıkmasına daha fazla yardımcı olmak için tekliflerimizi sürekli güçlendirme ve uygulamalarımızı geliştirme yaklaşımımıza dair bir göstergedir. Yürürlükteki ISA/IEC 62443-4-1 siber güvenlik standardına uygun olduğu tasdik edilmiş bir tasarımdan güvenli geliştirme yaşam döngüsü prosesi izliyoruz. Sızma testi, bu prosesin zorunlu ve önemli bir parçasıdır ve siber güvenliğin ürün geliştirmenin her aşamasında göz önünde bulundurulmasını sağlar. Proseslerimizi, ürünlerimizi ve çalışanlarımızı güçlendirmeye devam ederek müşterilerimizin ihtiyaçları ve tehditleri değişirken bile onlara daha güvenli bir ortama giden bir yol sunuyoruz."

CREST Başkanı Ian Glover ise "Akredite bir CREST üyesi olan Schneider Electric'e hoş geldiniz demekten memnuniyet duyuyorum. CREST akreditasyonu, Schneider Electric ürün ve sistem sızdırma testinin zorlu bir değerlendirme sürecinden geçtiğini ve sınıfının en iyisi veri işleme prosesleri, kalite güvence politikaları ve teknik metodolojilerle desteklendiğini gösteriyor. Bu akreditasyon, Schneider Electric'in global müşteri ve ortakları için ek bir güven katmanıdır ve şirketin günümüzün en acil siber güvenlik sorunlarını çözmeye yardımcı olma taahhüdünü onaylar." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, CREST, sektör ve hükümetlerle iş birliği yaparak siber güvenlik şirketleri ve iş güçlerinin kabiliyetlerini ölçmeye yönelik anlamlı bir çerçeve oluşturdu. Bu yaklaşım kaliteli teknik siber güvenlik ürün ve hizmetleri sunabilen kabiliyetli tedarikçilerin tespit edilmesi konusunda hükümetler, düzenleyiciler ve alıcılara destek sağlıyor.

CREST, güvenlik açığı değerlendirmesi, sızma testi, siber olay yanıtı, tehdit istihbaratı hizmetleri ve güvenlik operasyonları merkezi hizmetleri sunan kuruluş ve bireylere yönelik uluslararası kabul gören akreditasyon sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt