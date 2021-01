Schneider Electric'in enerji verimliliği için çözümü "dijital teknoloji ve bağlanabilirlik"

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle, enerji verimliliği için en kritik konunun dijitalleşme olduğuna dikkat çekti.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, verimlilikte yapılacak ilk eylemin, sistemlerdeki verimsizliklerden kaynaklanan kaynak israfını ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Tuncer, enerji verimliliğine devrimsel bir yaklaşım getirmenin yolunun ise dijital teknoloji ve bağlanabilirlik olduğunu ifade etti.

Endüstriyelleşme, şehirleşme ve dijitalleşme trendlerine paralel olarak dünyada artan enerji ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla teknolojik çözümler geliştiren Schneider Electric, bir yandan enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde öncü rol üstlenirken, diğer yandan da enerji verimliliği çözümleri ile sürdürülebilirlik alanında iş dünyasına liderlik etmeyi sürdürüyor.

Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle enerji verimliliği için dijitalleşmenin önemine dikkati çeken Tuncer, dijital çözümler sayesinde, şirketlerin enerji verimliliği sağlayabileceğini ve karbon ayak izlerini azaltabileceğini vurguladı.

Dijitalleşme ile gerçekleşecek enerji verimliliğinin sürdürülebilir bir dünyanın anahtarını sunduğunu vurgulayan Tuncer, "Bir teknoloji firması olarak Schneider Electric'in dijitalleşme yolcuğu yıllar önce başladı ve ilk uygulamalarımızı önce kendi bünyemizde gerçekleştirdik. Buna paralel enerji verimliği sağlayan dijital teknolojilerimizi Türk endüstrisinin hizmetine sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Pandemi dönemi ile birlikte özellikle enerjinin kritik önem taşıdığı hastaneler, veri merkezleri ve gıda sektörlerine uzaktan enerji yönetimi, bakım onarım hizmetleri, 7/24 servis desteği vermeyi sürdürdüklerini aktaran Tuncer, Schneider Electric partnerlerinin işlerine kesintiye uğramadan devam edip enerjiyi de verimli kullandığını ifade etti. Bu durumun partnerlerinin maliyetlerini düşürmede önemli bir rol oynadığını belirten Tuncer, bu nedenle müşterilerinin gittikçe artan oranda binalarını, fabrikalarını ve makinalarını daha dijital hale getirmek istediğini aktardı.

Özellikle bu zorlu dönemde yeni dijital teknolojileri takip eden, inovatif çözümlere açık olan şirketlerin verimli büyümede de bir adım önde olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Tuncer, kısa bir süre önce dijital olarak düzenledikleri İnovasyon Zirvesi'nde de bunun vurgusunu yaptıklarını bildirdi.

"Dünyayı kurtaracak kahramanlar, ürünler, çözümler destekleniyor"

Enerjiyi verimli kullanarak sürdürülebilir bir iş, sürdürülebilir bir yaşam tasarlayabileceklerine inandıklarını vurgulayan Tuncer, "Birkaç yılda gerçekleşmesi planlanan gelişime birkaç ay içerisinde şahitlik etmiş olmak da bu inancımızı güçlendiriyor. Tam da bu aşamada sürdürülebilirlik alanında önemli global inisiyatiflere imza atan bir firma olarak, bu alandaki yenilikçi girişimleri ülkemize de taşımanın önemine çok inanıyoruz. Bu amaçla, Schneider Electric ve Solar Impulse Vakfı tarafından başlatılan 'Solar Impulse Efficient Solution' programını Kasım 2020'de düzenlediğimiz İnovasyon Zirvemizde duyurduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Enerji verimliliğine devrimsel bir yaklaşım: dijital teknoloji ve bağlanabilirlik"

Toplumu desteklerken ve dünyadaki her bireyin bu temel insan haklarına erişimini güvence altına alırken, aynı zamanda çevre üzerindeki geri dönüşü olmayan etkilere karşı keskin adımlar atılabilmesi için çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Tuncer, "Herkesi enerjimizden ve kaynaklarımızdan en verimli şekilde yararlanmaları için güçlendirmek, herkes için ilerleme ve sürdürülebilirlik arasında köprü oluşturmak, tüm dünyadaki insanları güvenilir enerji ve kaynaklara bağlarken emisyonlarımızı yarıya indirmek istiyoruz. Misyonumuz, sürdürülebilirlik ve verimlilik için müşterilerimizin dijital ortağı olmak." yorumunu yaptı.

Yazılım, analiz ve yapay zeka ile her şeyi birbirine bağlayarak, tüketimi optimize ederek hem süreç hem de enerji verimliliği sağlanabileceğini aktaran Tuncer, "Dijital tekonoloji ve bağlanabilirlik sayesinde kaynaklarımızın büyük bir bölümünü kurtarabilir, binalarımız ve endüstrilerimiz yüzde 30 daha verimli hale gelebilir." dedi.

2020 yılında Solar Impulse girişimi ile iş birliği gerçekleştirerek "Solar Impulse Efficient Solution" programı ile karbon nötr ekonomiye geçiş sürecinde, dünyanın kaynaklarını verimli kullanmaya ve korumaya odaklı geliştirilen 1000 adet yenilikçi ürünü sertifikalandırmayı hedefleyen Schneider Electric, karbon nötr ekonomisine geçişte değer yaratacak ürün ya da çözüme sahip tüm girişimci ve startup'ları da bu sertifikasyon programına başvurmaya davet ediyor.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Büyüme Hedeflerine katkı sağlanması ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini durdurulması gerektiğine inanan Schneider Electric, bu noktadan hareketle dünyayı kurtaracak kahramanları, ürünleri, çözümleri arıyor ve gelişmelerini destekliyor.

Şirketlerin dünyaya olumlu bir etki yapabileceğine ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunması hedefiyle herkesin her yerde ve her an enerji ve kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlayan Schneider Electric, sürdürülebilirlik için enerji verimliliği sağlayan dijital çözümlere öncülük ediyor. Schneider Electric ayrıca, karlılığın yanı sıra, enerji ve dijital araçlara herkesin ulaşabilir olduğu, dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sorumluluğu ile iyi ve güvenli bir yaşam, eğitim ve ekonomiye erişim gibi temel insan hakları konularında da çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu