Schneider Electric'in endüstriyel otomasyon dağıtımında yeni iş ortağı Botek oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Schneider Electric'in endüstriyel otomasyon dağıtımında yeni iş ortağı Botek oldu

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Schneider Electric'in endüstriyel otomasyon dağıtımında yeni iş ortağı Botek oldu

Schneider Electric, endüstriyel otomasyon distribütörü Botek'in Alliance Master Endüstriyel Otomasyon Distribütörü (IAD) olarak atandığını duyurdu.

Schneider Electric, endüstriyel otomasyon distribütörü Botek'in Alliance Master Endüstriyel Otomasyon Distribütörü (IAD) olarak atandığını duyurdu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, bu atama, Botek'in Schneider Electric çözümlerinde müşterilerin dijital dönüşüm yolculuğunda en büyük destekçilerinden biri olacağı anlamına geliyor.

Böylece, Botek'in IAD master partneri olarak endüstriyel otomasyon çözümlerinde uzmanlık seviyesinin tanınmasına katkı sağlıyor.

Botek daha gelişmiş ve karmaşık endüstriyel otomasyon projelerini yönetebiliyor ve müşterilerine özelleştirilmiş çözümler sunabiliyor. Ekibinde 18 Schneider Electric sertifikalı çalışanı ile OEM ve sistem entegratörü müşterilerine özel kapsamlı destek paketi sunuyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title