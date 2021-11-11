Schneider Electric'in endüstriyel otomasyon dağıtımında yeni iş ortağı Botek oldu

Schneider Electric, endüstriyel otomasyon distribütörü Botek'in Alliance Master Endüstriyel Otomasyon Distribütörü (IAD) olarak atandığını duyurdu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, bu atama, Botek'in Schneider Electric çözümlerinde müşterilerin dijital dönüşüm yolculuğunda en büyük destekçilerinden biri olacağı anlamına geliyor.

Böylece, Botek'in IAD master partneri olarak endüstriyel otomasyon çözümlerinde uzmanlık seviyesinin tanınmasına katkı sağlıyor.

Botek daha gelişmiş ve karmaşık endüstriyel otomasyon projelerini yönetebiliyor ve müşterilerine özelleştirilmiş çözümler sunabiliyor. Ekibinde 18 Schneider Electric sertifikalı çalışanı ile OEM ve sistem entegratörü müşterilerine özel kapsamlı destek paketi sunuyor.

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