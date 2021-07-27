Schneider Electric'in çevrim içi forumu 12 bin ziyaretçiye ulaştı
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Schneider Electric'in çevrim içi forumu 12 bin ziyaretçiye ulaştı

Schneider Electric'in çevrim içi forumu 12 bin ziyaretçiye ulaştı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Schneider Electric'in Elektrik Tasarım, Dağıtım ve Uygulama Çözümleri Forumu'nu çevrim içi yayına girdiği nisan ayından bu yana 12 bin kişi ziyaret etti.

Schneider Electric'in Elektrik Tasarım, Dağıtım ve Uygulama Çözümleri Forumu'nu çevrim içi yayına girdiği nisan ayından bu yana 12 bin kişi ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, forumdaki üyeler, sorunlarına çözüm bulabilmek için Schneider Electric'in teknik uzmanlarına doğrudan soru yöneltip fikir alışverişinde bulunabiliyor.

Schneider Electric'in iş ortakları ve paydaşları için kısa zamanda önemli bir kaynak haline gelen platformda forum üyeleri bilgi ve deneyimleriyle ilgili paylaşım yapabiliyor ve diğer forum katılımcıları tarafından yapılan paylaşımlara yorumlarıyla katkı verebiliyor.

Yayına girdiği nisan ayından bu yana 12 bin ziyaretçiye ulaşan forumda Schneider Electric, elektrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümleriyle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak, ürün ve çözümlerle ilgili sorulara yanıt verecek uzman ekibiyle destek vermek için elektrik dağıtımı alanında faaliyet gösteren tüm paydaşları forumdaki içerikten faydalanmaya davet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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