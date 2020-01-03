Schneider Electric, ilk sıvı soğutmalı entegre IT kabinini sektöre sundu

03.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:10

Schneider Electric, Avnet ve Iceotope ile birlikte sektörün ilk ticari şasi bazlı ve batırmalı sıvı soğutmasına sahip entegre kabinini geliştirdiklerini duyurdu.



Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yoğun işlemli uygulamalar için optimize edilen çözüm, enerji verimliliğini artırmak için yüksek güçlü bir GPU sunucusuyla Iceotope'un sıvı soğutma teknolojisini bir araya getiriyor.



Avnet, veri merkezlerine veya Edge bilişim ortamlarına sade dağıtım yapmak için sıvı soğutmalı sunucuyla Schneider Electric'in NetShelter sıvı soğutmalı kabin sistemini entegre ediyor. Yeni nesil veri merkezi yönetimi yazılımı EcoStruxure IT Expert ve dijital servis EcoStruxure Asset Advisor ile birlikte sağlanan bu çözüm sayesinde, sistem EcoStruxure'a uyumlu ve hazır hale geliyor.



Türünün ilk örneği olan sıvı soğutmalı çözüm, yüksek işlem ihtiyacının daha fazla enerji kullanımı gerektirdiği büyük veri analitikleri, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritma eğitimi geliştirmesi gibi uygulamalar için ideal. Son dönemde Gartner gibi kurumlar da bu konuda oldukça ilgi çeken raporlar yayınladılar. Gartner'a göre sıvı soğutma takip edilmesi gereken bir teknoloji.



Sıvı soğutma, GPU'ların yüksek güç yoğunluğuna rağmen daha yüksek verimlilik, daha düşük işletme maliyetleri, daha yüksek güvenilirlik ve neredeyse sessiz çalışma özellikleri sunuyor. Avnet, Iceotope ve Schneider Electric talep arttıkça ortaklığa başka sunucu OEM'lerini de dahil ederek tekliflerini genişletmeyi planladıklarını duyurdu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İnovasyon ve Güvenli Güç Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin Brown, Schneider Electric'in veri merkezlerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi taahhüt ettiğini ve sıvı soğutmanın bu konuda oldukça güçlü bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Bu son gelişme daha geleneksel 'doğrudan çipe' sıvı soğutma sistemlerinin uyumluluk ve servis edilebilirliğini sunarken aynı zamanda tank bazlı çözümlerin verimlilik ve etkinliğini sağlayan şasi bazlı batırmalı çözümlerin endüstrileştirilmesinde önemli bir ileri adım anlamına geliyor. İşlem yoğun uygulamalardaki artış hesaba katıldığında bu yaklaşımın son derece umut verici olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Avnet Integrated Global Başkanı Scott MacDonald ise Avnet önde gelen bir global teknoloji çözümleri sağlayıcısı olarak değişen pazarlara, trendlere ve teknolojilere uyum sağlama konusunda daima üstün başarı gösterdiğini aktararak, "Bunu dünyanın en iyi teknoloji tasarımcıları ve donanım üreticileriyle ortaklık kurarak yaptık, yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



MacDonald, müşterilere mümkün olan en iyi sıvı soğutma çözümlerini oluşturmak için sıvı soğutma alanında uzman Iceotope ve global altyapı devi Schneider Electric ile ortaklık kurduklarını belirterek, "Müşterilerin artan çip yoğunlukları, zorlu IT ortamları, artan enerji maliyetleri, su kullanım kısıtlamaları ve yer kısıtları nedeniyle karşı karşıya kaldıkları soğutma zorluklarını akılcı bir şekilde ele alan bu çözümü entegre etmek, gerçekleştirmek ve desteklemekten dolayı heyecanlıyız" yorumunda bulundu.



Iceotope CEO'su David Craig de Iceotope olarak yenilikçi şasi düzeyi batırmalı sıvı soğutma teknolojlerini pazarın geneline sunmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını kaydederek, "Bu kapsamda Edge bilişim cihazlarından buluttaki daha büyük sunucu çiftliklerine kolayca ölçeklenebilen sıvı soğutma teknolojisi sunuyoruz. Ayrıca doğrudan çipe (direct-to-chip) sıvı soğutma sistemleriyle karşılaştırıldığında bizim yaklaşımımız daha verimli, daha güvenilir, daha fazla yer tasarrufu sağlıyor, fanları ortadan kaldırıyor ve veri merkezi çapında kurulduğunda maliyetleri azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA