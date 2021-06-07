Schneider Electric ilk örnek sürdürülebilir restoranı için McDonald's'la iş birliği yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Schneider Electric ilk örnek sürdürülebilir restoranı için McDonald's'la iş birliği yapıyor

Schneider Electric ilk örnek sürdürülebilir restoranı için McDonald's'la iş birliği yapıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

McDonald's, Schneider Electric ile iş birliği yaparak Avustralya'daki bininci restoranında entegre bir enerji kullanımı ve kontrol sistemi geliştirdi.

McDonald's, Schneider Electric ile iş birliği yaparak Avustralya'daki bininci restoranında entegre bir enerji kullanımı ve kontrol sistemi geliştirdi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik yönünde atılmış önemli bir adım olarak ilham veren bu proje ile verimlilik optimize edilirken enerji tüketimi de azaltılacak.

Melbourne'un Melton South bölgesinde açılan bininci restoran McDonald's markasının Avustralya'daki ilk örnek sürdürülebilir restoranı olacak.

Bu restoran, şirketin çevre üzerindeki etkisini azaltma çabaları kapsamında tarihi bir adım olarak sürdürülebilirlik inovasyonlarını test etmek, değerlendirmek ve uygulamak amacıyla kullanılacak.

Mikro şebeke, iklimlendirme, soğutma ve aydınlatma da dahil olmak üzere restoranın tüm enerji sistemleri Schneider Electric'in entegre EcoStruxure for Retail sistemi tarafından yönetilecek.

Sensörler gün ışığını ve doluluk durumunu izleyecek, enerji tasarrufu için otomatik aydınlatma ve iklimlendirme komutları uygulanacak. Güneşli bir günde sensörler yemek alanındaki ışıkları otomatik olarak kısacak, iklimlendirme restorandaki müşteri sayısına göre ayarlanacak.

Sistem gerçek zamanlı güncellemeler de sağlayacak, iklimlendirme, aydınlatma ve soğutma sistemlerindeki normal dışı durumlar, mobil uygulamada alarm oluşturacak ve derhal düzeltilecek.

Lokasyondaki güneş enerjisi sistemi her yıl yaklaşık 42 bin kWh enerji üretecek, böylece enerjinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış olacak.

Yeni restoran ayrıca Happy Meal oyuncak geri dönüşümü, Uber Eats ve Door Dash üzerinden karbon nötr McDelivery, Avustralya'nın ilk geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış PlayPlace ünitesi ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi çeşitli sürdürülebilirlik özelliklerine de sahip olacak.

Bininci restorana enerji sağlamak için kullanılan tüm Schneider Electric ürünleri, Green Premium sertifikasına ve çevre üzerindeki etkiyi azaltacak şekilde yapılandırılmış kullanım döngüsü yönetim sürecine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

"Sürdürülebilirlik, yaptığımız işin temelinde var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Pasifik Başkanı Gareth O'Reilly, McDonald's ile geleceğe yön veren bu önemli projede iş birliği yapmanın kendilerini gururlandırdığını belirtti.

O'Reilly, "Sürdürülebilirlik, yaptığımız işin temelinde var. Global uzmanlığımız ve deneyimimizi, McDonald's Avustralya'nın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

McDonald's Avustralya Ulusal Kalkınma Direktörü Diana Grosmann ise şunları kaydetti:

"Bu özel restoran, inovasyon merkezi olarak önümüzdeki yıllarda her yeni McDonald's restoranında, ticari açıdan uygulanabilir sürdürülebilirlik çözümlerinin tasarlanması ve kurulmasında önemli bir rol oynayacak. Bininci restoranımızın açılışı McDonald's için önemli bir gelişme. Faaliyet gösterdiğimiz alanda, olumlu bir fark yaratmak adına yeni ve inovatif yollar bulmaya devam ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Yeni restoranımızın hızla öğrenmemize ve başarılı inovasyon denemelerini yaygınlaştırmamıza yardımcı olmasını umuyoruz. Böylece çevre üzerindeki etkimizi azaltacak uygulama, ekipman ve ürünler geliştirmeye devam edebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Schneider Electric ilk örnek sürdürülebilir restoranı için McDonald's'la iş birliği yapıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:05:53. #1.14#

title