Schneider Electric, "Geleceğin Endüstrileri" inovasyonlarını hızlandırıyor

Schneider Electric, dijital olarak gerçekleştirilen Hannover Messe 2021'de bir dizi "Geleceğin Endüstrileri" inovasyonunu duyurdu.

Schneider Electric, dijital olarak gerçekleştirilen Hannover Messe 2021'de bir dizi "Geleceğin Endüstrileri" inovasyonunu duyurdu.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Schneider Electric Endüstriyel Otomasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Peter Herweck, endüstride dijitalleşme doğrultusunda dev bir paradigma değişimi yaşandığını ifade etti.

Herweck, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti ve makine öğrenme ile başka inovasyonlarda ilerlemelere tanık olduk, ancak bunların tam potansiyeli kapalı endüstriyel sistemlerde gerçekleştirilemez. Bir sonraki verimlilik, esneklik ve sürdürülebilirlik düzeyine ulaşmak için cesur olmak zorundayız. Endüstriler birlikte çalışabilir teknoloji ve ortaklıkları kucakladığında, nelerin mümkün olduğunu yeniden hayal etmenin zamanı geldi. Genel otomasyonun yanı sıra operasyonel veri yönetimi ve endüstriyel yazılımın birleşimi üzerinden sunulan ve yakın geçmişte genişleyen kabiliyetlerimiz sayesinde müşterilerimize açık ve bağımsız iş ortağı olma taahhüdümüzü devam ettirerek pandemi sonrası dünyada gelişmek için ihtiyaç duydukları çeviklik ve esnekliği elde etmelerini sağlıyoruz."

Şirket açıklamasına göre, Schneider Electric'in yeni nesil endüstriyel dünyaya olanak sağlayacak hizmetleri arasında şunlar yer alıyor:

"EcoStruxure Automation Expert 21.1 üreticiler ve proses endüstrilerinin kademeli operasyonel ilerlemeler elde etmesine yardımcı olmak amacıyla üçüncü kişi çözümlerle kolayca entegre olan, donanımdan bağımsız bir otomasyon kontrol sistemidir. SM AirSeT orta gerilim anahtarlama donanımı, SF6 gazı yerine saf hava ve vakum kesintisi kullanmaktadır ve sürdürülebilirlik için büyük bir sıçrama niteliğindedir. Kullanıcıların sahip oldukları verilerin gerçek değerini ortaya çıkarması için dijital özelliklerinden tam olarak yararlanmasına imkan sağlar. EcoStruxure Service Plan, uzaktan danışmanlık, yerinde destek ve koşula dayalı bakım üzerinden büyük endüstriyel oyuncular için 7/24 servis iş sürekliliği sağlamaya yardımcı olur.

Service and Modernization Plan, 3 ila 7 yıl arasında süren bir çözümdür ve şirketleri elektrik tesisatlarını modernize ederken sermaye giderleri baskısından kurtarmak için tasarlanmıştır. Galaxy VL görev açısından kritik endüstriyel ortamlara yönelik bir trifaze kesintisiz güç kaynağıdır (UPS) ve hem enerji hem de proses verimliliğini destekler ve operasyonların esnekliğini ve güvenilirliğini iyileştirerek varlıkların Toplam Sahip Olma Maliyetini en aza indirir. Bu sayılanlar OSIsoft'ın operasyonel veri yönetimine yönelik birinci sınıf PI Sistemiyle AVEVA'nın endüstriyel yazılımının birleştirileceği yönündeki yeni duyurusuna ek niteliğindedir. Endüstriler bu sayede bilgiyle yapay zeka ve insan iç görüsünün birleşiminin gücünü kullanarak tasarım proseslerini sadeleştirebilecek, üretimi optimize edebilecek, enerjiyi azaltabilecek ve performansı en üst düzeye çıkarabilecektir."

Genel otomasyon çağrısı

Schneider Electric global ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve üretim ve proses endüstrilerini geliştirmek için daha güçlü endüstriyel iş birliği çağrısında bulundu. Schneider Electric modern çeviklik ve esneklik ihtiyaçlarının karşılanması için sektörü temelde yatan teknolojiyi geliştirmeye davet ediyor.

"Açık otomasyon" bugünkü haliyle yeterince açık değildir çünkü şirketler inovasyondan çok satıcıya bağımlılığa öncelik veren otomasyon çözümleriyle kısıtlıdır. Genel otomasyon ise bunun aksine IEC61499 standardı sayesinde birlikte çalışabilir "tak ve üret" otomasyon yazılımı bileşenlerinin dünyasıdır. Yeni nesil endüstriler için, on yıl önce imkansız olan ve verimlilik ile sürdürülebilirlik konusunda kademeli iyileştirme sağlayan taşınabilir uygulama yazılımları bir unsurudur. EcoStruxure Automation Expert, Schneider Electric'in genel otomasyon vizyonuna dayalı ilk teklifi niteliğini taşıyor.

Teknoloji pazarı araştırma şirketi ARC Advisory Group (ARC), "Genel Otomasyona Giden Yol" başlıklı raporunda sektörün Genel Otomasyon sayesinde yılda 20-30 milyar dolar tasarruf edebileceğini belirtiyor. ARC'ye göre pilot testler birim başına 1 milyon dolar sermaye gideri tasarrufu ve daha yüksek düzeyde işletme gideri tasarrufu sağlandığını gösteriyor.

Öte yandan, Endonezya Cumhuriyeti Endüstri Bakanlığı etkinlikte dördüncü sanayi devriminin Endonezya'daki uygulamasını göstermek için Schneider Electric'in Batam'da bulunan ve Dünya Ekonomi Forumu tarafından tanınan Akıllı Fabrikasını seçti. Şirket etkinlikte Endonezya Standında Endüstri Bakanlığına eş sergici olarak eşlik etti. Schneider Electric ayrıca Hannover Messe içerik yayını kapsamında Batam'daki Akıllı Fabrikasına sanal gezi düzenledi.

Schneider Electric 2018 yılında başlayan "Endonezya 4.0 Programı" inisiyatifi kapsamında Endonezya Cumhuriyeti Endüstri Bakanlığı ile devam eden bir stratejik ortaklığa sahip bulunuyor. Schneider Electric Hannover Messe 2021'le birlikte Endonezya Cumhuriyeti Endüstri Bakanlığı ile yeni bir 5 yıllık Mutabakat Anlaşması imzalayarak bir Dijital Kabiliyetler Merkezi geliştirilmesi ve Endüstri Bakanlığının Endüstriyel Meslek Programı 4.0 ile ilgili üniversite düzeyinde bir müfredat eğitim programı gerçekleştirilmesi konusunda iş ortağı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık