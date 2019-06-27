Schneider Electric, Gartner'ın "Tedarik Zinciri En İyi 25" listesinde

Schneider Electric, Gartner'ın "2019 Tedarik Zinciri En İyi 25" listesinde 11. sırada yer aldı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Gartner'ın "2019 Tedarik Zinciri En İyi 25" listesinde 11. sıraya yükseldi.

Şirket, aynı zamanda Gartner'ın 2019 Tedarik Zinciri Yenilikçileri Ödülleri'nde "2019 Endüstriyel Üretim Tedarik Zinciri Yenilikçileri" ödülünü kazandı. Ödül, endüstriyel üretim sektöründeki yenilikçi ve güçlü bir etki yaratan tedarik zinciri inisiyatiflerini onurlandırmak için veriliyor. Ödül sahipleri ise Arizona-Phoenix'te düzenlenen 2019 Gartner Tedarik Zinciri Yöneticileri Konferansı'nda duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Global Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mourad Tamoud, Gartner'ın "Tedarik Zinciri En İyi 25" sıralamasında 11. sıraya yükselerek gösterdikleri başarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tedarik zincirindeki dönüşüm çalışmalarımız güzel ilerliyor ve bu bizleri, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte Kişiye Özel, Sürdürülebilir ve Bağlantılı 4.0 Tedarik Zinciri Programı'nı uygulama anlamında daha da motive ediyor. Endüstriyel Üretim Tedarik Zinciri Yenilikçileri ödülünü, çalışanlarımızın tamamını kapsayan bu dijital dönüşümü destekleyen insan odaklı stratejimizin bir sonucu olarak görüyoruz. Bu bizim için özellikle önemli. Çünkü tedarik zincirimizin merkezinde çalışanlarımız var."

Verilen bilgiye göre, 2018 itibarıyla Schneider'in 46 ülkedeki 200 üretim tesisi ve 98 dağıtım merkezinden oluşan global tedarik zinciri operasyonları, 86 bin kişilik geniş iş gücüyle 260 binden fazla referansı yönetti ve her gün 150 binden fazla sipariş hattını işletti.

Gartner tarafından "Tedarik Zinciri En İyi 25" duyurusunda verilen bilgilere göre, tedarik zinciri yöneticileri açısından olanaklarını artıran ve organizasyonlarını farklı bir yere taşıyan 3 önemli trend mevcut. Bunlar, "ölçekte kişiselleştirme", "ekosistemlerden faydalanma" ve "iş odaklı dijital stratejiler uygulama" olarak belirlendi.

Kaynak: AA