Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu
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Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu

Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Schneider Electric, yazılım odaklı genel otomasyon sistemi EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu.

Schneider Electric, yazılım odaklı genel otomasyon sistemi EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yeni teknolojinin benimsenmesi, paketlenmiş tüketim ürünleri, ecza ve lojistik şirketleri için acil faydaları bulunduğunu gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Yeni Nesil Otomasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı Fabrice Jadot, EcoStruxure Automation Expert v21.1'in, endüstriyel otomasyonda dijitalin önceliklendirildiği bir yaklaşımla üreticilerin kademe atlamalı gelişmeleri gerçekleştirmesini sağlama yolculuklarında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzdeki operasyonlar, değişen pazar ve ortam dinamiklerine hızla tepki vermeli ve potansiyel riskleri hızlıca azaltmalıdır. Donanım ve yazılım kullanım yaşam döngülerini ayıran EcoStruxure Automation Expert, donanım altyapısından bağımsız olarak EcoStruxure Automation Expert'in varlık merkezli, taşınabilir, kullanımı kanıtlanmış yazılım bileşenleri kullanılarak üretilen otomasyon uygulamaları ile GEA'nın pazarda daha hızlı yer almasına yardımcı oluyor. Bu yazılım odaklı yaklaşım, benzersiz maliyet ve performans kazancı sunuyor ve mühendislerin düşük değere sahip işleri otomatikleştirmesini ve farklı araçlarda işlerin tekrarlanmasını önleyerek özgürleşmelerini sağlıyor."

"EcoStruxure Automation Expert'le müşterilerimize verdiğimiz taahhüdü yerine getiriyoruz"

GEA Otomasyon ve Kontrol I Yazılım BU Separatörler Başkanı Matthias Wiemann da "IT ve OT'nin bir araya getirilmesi GEA'daki vizyonumuzdur ve EcoStruxure Automation Expert'le müşterilerimize verdiğimiz taahhüdü yerine getiriyoruz. Schneider Electric'le bu projeler üzerinde birlikte çalışıyoruz ve EcoStruxure Automation Expert, bizlere yiyecek-içecek ve ecza gibi kritik sektörlerin ihtiyaç duyduğu hızlı pazara sunma süresi ve esnekliği sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Master Systémes Otomasyon Direktörü Maurice Re ise EcoStruxure Automation Expert'un, eski otomasyon sistemlerini Endüstri 4.0 çözümüne kontrollü, düşük riskli ve çevik bir biçimde modernize etmelerine olanak verdiğini aktararak, "Bu bizim için ezber bozan bir gelişme. EcoStruxure Automation Expert'in gelişmiş mühendislik araçları sayesinde uygulama geliştirme süresi azalıyor ve kestirimci bakım dahil IT teknolojilerinin kolay entegrasyonu sağlanıyor. Bu, müşterilerimiz için bakımı daha kolay bir çözümle daha hızlı pazara sunma süresi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Schneider Electric Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mourad Tamoud, EcoStruxure Automation Expert'in, üçüncü parti yazılımın entegrasyonunu şu ana kadar sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğini, böylece verimi artırmak için süreçlerini yeniden yapılandırarak operasyonlarını sorunsuz bir biçimde uyumlu hale getirdiklerini belirtti.

Tamoud, "Tüm sistem genelinde bütünsel bir bakış açısına sahip olarak tek bir referans noktası kullanmak, Şangay Akıllı Dağıtım Merkezimizde daha hızlı arıza tanımlama ve yanıt verme yoluyla bakım verimliliğimizi artırıyor." ifadesini kullandı.

Schneider Electric Yeni Nesil Otomasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı Fabrice Jadot da EcoStruxure Automation Expert'in endüstriyel otomasyonda oyunun kurallarını değiştirdiğini aktararak, "Schneider Electric'in genel otomasyon taahhüdünü ortaya koyuyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki endüstriyel geliştiricilerin EcoStruxure Automation Expert ile birlikte çalışmaya imkan veren IEC61499 standardına göre kendi yazılım bileşenlerini ve çözümlerini oluşturmaya yönelik davetimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EcoStruxure Automation Expert

Verilen bilgiye göre, GEA, gıda işleme ve diğer farklı sektörlerde en büyük teknoloji tedarikçilerinden biri. Şirket, pazara sunma hızının ve çevikliğin kilit öneme sahip olduğu farklı son kullanıcı pazarlarında detaylı üretim süreçleri için teknolojiye, bileşenlere ve sürdürülebilir çözümlere odaklanıyor. EcoStruxure Automation Expert, operasyonel teknoloji (OT) ile bilgi teknolojisi (IT) arasındaki entegrasyonu çok basit hale getiriyor ve GEA ile müşterileri için yeni bir çeviklik oluşturuyor.

Master Systèmes, bir endüstriyel otomasyon sistem entegratörü ve Schneider Electric Master Alliance ortağı olarak kozmetik müşteri tesislerinden birinin çevikliğini ve esnekliğini artırmak için EcoStruxure Automation Expert kullanıyor. Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert'i Çin'in Şangay bölgesindeki Akıllı Dağıtım Merkezi'nde uygulayarak maliyetleri azaltmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Yazılım donanımdan ayrı olduğundan, akış gereksinimleri değiştikçe hattın değişimi daha kolay ve daha uygun maliyetli oluyor. EcoStruxure Automation Expert ile arızanın temel nedeni ve sorun giderme 4 kat daha hızlı. Hata hattında yüzde 45 daha az ürünle verim yüzde 5,3 artıyor.

Yeni nesil teknoloji

Diğer geliştirmelerin yanı sıra EcoStruxure Automation Expert V21.1'de gelişmiş siber güvenlik, teşhis, bulma ve devreye alma özellikleri, genişletilmiş kitaplıklar ve dil desteği de yer alıyor. Ek olarak, AVEVA Sistem Platformu ile gelişmiş entegrasyonla EcoStruxure Automation Expert müşterilerinin denetim, kurumsal SCADA, MES ve HoT uygulamalarında AVEVA'nın pazar lideri yazılımından minimum mühendislik gideri ile faydalanmasına olanak veriyor.

Yapılan bir çalışmada EcoStruxure Automation Expert ve AVEVA'nın birlikteliğinin mühendislik çalışmalarını yüzde 50'yi aşan bir oranda azalttığı ortaya çıktı.

Genel otomasyon

Schneider Electric, yazılım odaklı açık endüstriyel otomasyon yoluyla geleceğin endüstrisinin çevre açısından verimli, çevik ve esnek hale getirme misyonu ile hareket ediyor.

EcoStruxure Automation Expert'in en yeni versiyonu ile Schneider Electric, üretim ve süreç endüstrilerinin genel otomasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularının faydalarının benimsenmesini ve böylece yeni nesil endüstriyel otomasyon yoluyla küresel ekonomik iyileşmenin güçlendirilmesini teşvik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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