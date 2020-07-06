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Schneider Electric'e "Solar Impulse Verimli Çözüm" ödülü

Schneider Electric, EcoStruxure Microgrid Advisor ve NEO Network çözümleri ile sürdürülebilirlik alanında çalışan uluslararası bir vakıf olan Solar Impulse Foundation tarafından "Solar Impulse Verimli Çözüm" ödülüne layık görüldü.

Schneider Electric'e
06.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:21

Schneider Electric, EcoStruxure Microgrid Advisor ve NEO Network çözümleri ile sürdürülebilirlik alanında çalışan uluslararası bir vakıf olan Solar Impulse Foundation tarafından "Solar Impulse Verimli Çözüm" ödülüne layık görüldü.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, temel iş alanı ve çözümleri aracılığıyla sürdürülebilirlik trendlerine uyarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ve 2030 itibariyle geniş tedarik zincirinde karbon nötrlüğe ulaşma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

EcoStruxure Microgrid Advisor ve NEO Network, Schneider Electric portföyünde yer alan ve bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olan dijital çözümler arasında yer alıyor.

Solar Impulse Verimli Çözüm Ödülü bir ürün, hizmet veya sürecin döngüsel ekonomiye katkıda bulunduğunu ve ekonomik ve ekolojik olarak yeni iş alanları oluşturabileceğinin göstergesi olarak sunuluyor.

Aynı zamanda bu ödül, ilgili çözümlerin su, enerji, inşaat, mobilite, sanayi ve tarım alanlarında emisyonları azaltabileceğini gösteriyor.

Ödül alan çözümler, vakfın daha iddialı çevre hedeflerinin benimsenmesini teşvik eden ve bu çözümlerin büyük ölçekte uygulanmasını takip eden "1000 Çözüm Programı"na dahil ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Başkan Yardımcısı Steve Wilhite, ödülün temsil ettiği değerlerin gelecek açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "İklim değişikliği gibi çevre krizleri konusunda acilen eyleme geçilmeli. Bu doğrultuda kurumlar, karbondan arındırma ve ekonomi faaliyetlerini hızlandırmak için aktif olarak araçlar ve çözümler geliştiriyor. Solar Impulse Foundation ve 1000 Çözüm programı da temiz, ekonomik açıdan makul inovasyonların belirlenmesi ve desteklenmesi anlamında kritik öneme sahip. Böyle bir platform tarafından EcoStruxure Microgrid Advisor ve NEO Network'ün Verimli Çözüm Ödülü'ne layık görülmeleri ve pazar lideri olarak tanınmaları bizim için büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

"Dijital inovasyon enerjide dönüşümde kritik öneme sahip"

Solar Impulse Foundation Başkanı Bertrand Piccard da temiz ve verimli teknolojilerin artık ekonomik büyüme için tek seçenek olduğunu aktararak, "Dijital inovasyon, enerjide karlı bir dönüşüm için kritik öneme sahip. İddialı sürdürülebilirlik taahhütleriyle Schneider Electric yolu açmaktadır. Bunun kanıtı olarak şirketin teknolojik çözümleri Solar Impulse Foundation tarafından geçerli, karlı ve ekolojik olarak kabul edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

EcoStruxure Microgrid Advisor, kullanıcıların dağıtık enerji kaynakları ile ilgili bilgileri toplamasını, tahmin etmesini ve bunları optimize etmesini mümkün kılan, kullanıcıların nasıl ve ne zaman enerji kullanılacağını, üretileceğini ve saklanacağını kontrol etmesini sağlayan bulut tabanlı bir enerji yönetimi platformu olarak öne çıkıyor.

Mikro şebekenin daha sürdürülebilir, güvenilir ve uygun maliyetli olmasını sağlıyor.

NEO Network ise dünyanın çeşitli yerlerinden güvenilir, uygun maliyetli, yenilenebilir, temiz enerji çözümleri kullanan kurumlardan oluşan bir topluluk 280 kurumu bünyesinde barındırıyor.

Platform, temiz enerji satın alma sürecini kolaylaştırıyor, karar alma sürecini hızlandırıyor.

Solar Impulse Verimli Çözüm Ödülü sürecinde EcoStruxure Microgrid Advisor ve NEO Network, bağımsız uzmanlar tarafından kalite, performans ve etik standartların belirlenmesi amacıyla detaylı bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

Bu değerlendirmede fizibilite, çevre ve karlılık alanlarında 5 kriter temel alındı.

Bu ödülle EcoStruxure Microgrid Advisor ve NEO Network, Schneider Electric'in giderek büyüyen ödüllü çözümler portföyüne katıldı.

Bu çözümlerin arasında; Villaya bağımsız mikro şebekeleri, Homaya'nın kullandığı kadar öde şebeke dışı güneş enerjisi çözümleri ve akıllı elektrikli araç yönetimi için EVLink yük yönetimi sistemi bulunuyor.

Solar Impulse Foundation aynı zamanda Schneider Electric Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire'yi Kovid-19'un atlatılabilmesine yönelik bir taahhüdün ortak imzacıları arasında ilan etti.

Bu taahhütte hükümetlere ve liderlere, kriz sonrasında eşitlikçi ve çevre dostu bir ekonomik model oluşturma çağrısı yapılıyor.

Kaynak: AA

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