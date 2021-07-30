Schneider Electric, Dünya Limit Aşımı Günü'nün bir ay ileriye taşınmasına dikkati çekti

Bu yılki Dünya Limit Aşım Günü (Earth Overshoot Day), dünya ekonomilerinin 2020'den itibaren kısmen toparlanması ve hidrokarbonların neden olduğu artan enerji talebi nedeniyle neredeyse bir ay ileriye taşınırken, Schneider Electric kaynakların doğru kullanımı konusuna dikkat çekiyor.

Bu yılki Dünya Limit Aşım Günü (Earth Overshoot Day), dünya ekonomilerinin 2020'den itibaren kısmen toparlanması ve hidrokarbonların neden olduğu artan enerji talebi nedeniyle neredeyse bir ay ileriye taşınırken, Schneider Electric kaynakların doğru kullanımı konusuna dikkat çekiyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Dünya Limit Aşımı Günü, insanlığın tüm yıl boyunca dünyanın yenileyebileceği tüm biyolojik kaynakları kullandığı tarihi gösteriyor.

Geçen yıl, bu tarih 22 Ağustos'tu, 2019'a kıyasla 1 Ocak'tan Dünya Limit Aşım Günü'ne kadar insanlığın ekolojik ayak izinde yüzde 9,3'lük bir azalma yansıtılıyordu. Bu yılki tarih ise, yüzde 10'luk bir artış olduğunu gösteriyor ve dünyayı yeniden salgın öncesi kaynak kullanımı seviyelerine getiriyor. Türkiye'nin kendi Dünya Limit Aşımı Günü bu yıl 16 Haziran tarihinde gerçekleşti. İklim hareketini hızlandırma ihtiyacına yanıt olarak, dünyanın doğal kaynakları nasıl yönettiğini izleyen bir araştırma kuruluşu olan Schneider Electric ve Global Footprint Network (GFN), iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının ele alınmasına yardımcı olan çözümleri teşvik etmek amacıyla "100 Days of Possibility" girişimini başlattı.

Girişimin adında atıfta bulunulan 100 gün, dünyanın dört bir yanından hükümet yetkililerinin iklim değişikliğiyle mücadele için etkili eylemler üzerinde anlaşmaya varmak üzere Glasgow, İskoçya'da bir araya geleceği 26. yıllık BM İklim Konferansı'nın (COP26) başlamasına kalan süreyi işaret ediyor. Proje tarafından vurgulanan çözümler, ana mesajın temelini oluşturuyor: Şirketler, hükümetler ve bireyler hemen harekete geçebilirler, COP26'da alınan kararları beklemeye gerek yoktur.

100DaysofPossibility.org'da COP26'ya kadar her gün tüm sektörlerdeki fırsatlar ve çözümler açıklanacak. Bunlar, herkesin #MoveTheDate of Earth Overshoot Day etiketiyle başarabilecekleri birçok yol olduğunu gösterecek. Örnekler arasında yüzde 100 yenilenebilir enerji şebekeleri, akıllı evler ve gıda atıklarının azaltılması için öneriler yer alıyor. Bu yılın başlarında Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir şirketi ilan edilen Schneider Electric, iklim çözümlerinden altısını "100 Gün" listesine göndererek girişimi desteklediğini gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, "Tüm dünyada iklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz. Küresel sıcaklıkların iki santigrat dereceden fazla artmamasını sağlamaya yönelik daha büyük bir zorluğa odaklanmalıyız. Bunu yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparak, enerji verimliliğini teşvik ederek ve yeşil ekonomilerin gelişmesi için koşullar yaratarak yapıyoruz. Bu hedefe ulaşacaksak hükümetler, işletmeler ve halk el ele çalışmalıdır. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve başkalarını da aynısını yapmaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2018-2020 dönemi için Schneider Electric, küresel müşterilerinin 134 milyon ton CO2 emisyonu tasarrufu yapmasına yardımcı oldu ve bu rakam şu anda 2021'in ilk çeyreğinin sonunda 276 milyon tona ulaştı. Bu yılın başında Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir şirketi seçilen Grup, şirketlerin iklim değişikliği hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşma arasındaki boşluğu doldurmalarına yardımcı olmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu