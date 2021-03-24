Schneider Electric, Bursa OSB'nin enerji güvenilirliğine destek oluyor

Schneider Electric, teknoloji desteği sağladığı Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), 350'den fazla şirkete daha güvenli bir enerji alt yapısı, kesintisiz elektrik ve su sağladığını bildirdi.

Schneider Electric, teknoloji desteği sağladığı Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), 350'den fazla şirkete daha güvenli bir enerji alt yapısı, kesintisiz elektrik ve su sağladığını bildirdi.

Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yoğun tesislerin çalışma süresini en üst düzeye çıkarması için tasarlanan EcoStruxure Power SCADA Operation sistemini kullanan Bursa OSB, katılımcılarının bölgenin enerji ağını takip etmelerine ve önleyici bakım hizmetleriyle iş süreçlerini kesintisiz devam ettirmelerine yardımcı olacak.

Schneider Electric'in Bursa OSB için dizayn ettiği söz konusu sistem, elektrik ve su altyapısını akıllı hale getirecek bir donanım ve yazılım kombinasyonu içeriyor.

Bu kapsamda performans analizi yapması, güç kullanımını optimize etmesi ve bakım gerektiğinde uyarı vermesi hedeflenen sistem, Bursa OSB'nin 40 trafo merkezini ve 200'den fazla şalt sistemini izleyecek. Ayrıca kullanılmayan yedek enerji kapasitesini belirleyebilen sistem sayesinde Bursa OSB operasyon ekibinin sermaye harcamalarında yüzde 30'a varan tasarruf sağlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa OSB Elektrik İşleri Yöneticisi Nihat Genç, "Schneider Electric, güvenilir enerji sağlama misyonumuz adına katılımcılarımıza güvenilir bir çözüm sağlayıcısı oldu. Artık tüm varlıklarımızı gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve olası hataları önleyici tedbirle çözebiliriz." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric Türkiye Segment Grup Satış Müdürü Ercan Yılmaz ise enerji açısından kritik tesislerde kesinti yaşanan her saniyenin aynı zamanda işlerin aksamasına ve mali kayba neden olabileceğini ve hayatları riske atabileceğini vurgulayarak, "EcoStruxure Power SCADA Operation çözümümüz sayesinde Bursa OSB'nin maliyetleri düşerken, çalışma süreleri artacak. Elektrik şebekesinin boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, Power SCADA Operasyonu her riski kesintisiz görüntüleyerek anında tepki verme yeteneği sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı