HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Schneider Electric, AVEVA, Lenovo ve Stratus ile stratejik iş ortaklıklarını büyütüyor

Schneider Electric, AVEVA ile geliştirilen, Lenovo ve Stratus çözümlerinin de dahil olduğu yeni endüstriyel edge referans tasarımları, Schneider Electric'in Yerel Edge Konfigüratörü kapsamında mevcut ve isteğe göre özelleştirilebilecek.

Schneider Electric, AVEVA, Lenovo ve Stratus ile stratejik iş ortaklıklarını büyütüyor
14.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:28

Schneider Electric, AVEVA ile geliştirilen, Lenovo ve Stratus çözümlerinin de dahil olduğu yeni endüstriyel edge referans tasarımları, Schneider Electric'in Yerel Edge Konfigüratörü kapsamında mevcut ve isteğe göre özelleştirilebilecek.

Schneider Electric, yaptığı yazılı açıklamada, IT ve OT'nin yakınsamasını ele almak üzere lider teknoloji şirketleriyle iş ortaklıklarını büyüttüklerini duyurdu.

AVEVA ile birlikte geliştirilen yeni referans tasarımları, sistem entegratörleri için bir öğrenme yöntemi olan Lenovo ve Stratus'tan entegre çözümler ve Schneider Electric Exchange kapsamındaki fırsatları öğrenmek ve paylaşmak için iş birliğine dayalı bir çevrimiçi topluluk.

Schneider Electric'in bu endüstriyel edge programları, sistem entegratörlerine değerlerini son kullanıcıya kadar genişletme ve böylece müşterilerin endüstriyel dijital dönüşümlerini sağlama olanağı veriyor.

Bu yeni tasarımlar, endüstriyel edge başarısında temel bir faktör. World Wide Technology, sevkiyat öncesi teknoloji platformlarını ve cihazlarını önceden konfigüre etme becerisinin dağıtım hızını yükselttiğini, saha mühendisliği maliyetlerini yüzde 25-40 oranında azaltabildiğini, sipariş işleme hızını yüzde 20 artırabildiğini ve bakım maliyetlerini yüzde 7 azaltabildiğini belirtiyor.

Referans tasarımlar, endüstriyel otomasyondaki en yaygın kullanım durumlarına bağlı olarak, herhangi bir edge ortamı için tamamen özelleştirilebilir, önceden entegre edilmiş EcoStruxure Mikro Veri Merkezi çözümleriyle pazarlama riskini ve süresini düşürüyor.

Sistem entegratörleri, IT departmanları tarafından talep edilen standartlara göre tasarlanmış, tamamen onaylanmış ve güvenli çözümler sayesinde yazılım ve çözümlere odaklanmak için zamandan tasarruf edebiliyorlar.

Edge bilişim, endüstriyel alan için, sistem entegratörlerine iş modellerini büyütmeleri ve hem OT hem de IT gereksinimlerinde danışman rollerini oluşturmaları için yeni bir fırsat sunan ve giderek büyüyen bir trend.

Bu yeni öğrenme programı, sistem entegratörleri için EcoStruxure Mikro Veri Merkezi ve EcoStruxure IT çözümleri üzerinde edge açısından en yaygın sorunları nasıl çözebileceklerini içeren kapsamlı bir dijital eğitim serisi içeriyor.

14 oturumdan oluşan bu gelişim programı, kullanıcılara eksiksiz IT/OT yakınsaması çözümleri sunmak üzere referans tasarımlardan ve IT çözüm tedarikçilerinden nasıl faydalanabileceklerine dair bilgi vermek üzerine odaklanıyor. Sistem entegratörleri, bu dijital eğitim serisine Schneider Electric Alliance İş Ortağı Portalı aracılığıyla bağlanabiliyor.

Schneider Electric Exchange üzerinde tasarlanan yeni Endüstriyel Edge Topluluğu, sistem entegratörlerinin edge sertifikalı IT çözümü tedarikçilerini kolayca tanımlamasına ve bunlarla etkileşim kurmasına imkan veriyor.

"Genişlettiğimiz iş ortaklıklarımız, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Endüstriyel Otomasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe Rambach, akıllı fabrikanın, daha da akıllı hale geldiğini belirterek, "Genişlettiğimiz iş ortaklıklarımız ve yeni endüstriyel edge programlarımız, sistem entegratörlerine alan uzmanlıklarından yararlanarak IT/OT yakınlaşması uzmanı olma ve müşterilerinin bu ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Rambach, akıllı üretimin, IT teknolojilerini benzeri görülmemiş bir şekilde endüstriyel alanlara doğru sürüklediğini aktararak, "Şirketler yapay zeka, robotik işleme otomasyonu ve çok daha fazlasından faydalandıkları süreçte, gizliliği ve güvenliği sağlayıp veri ve bant genişliği gerekliliklerini ele alırken gecikmeyi azaltmak ve esneklik için edge bilgi işlem çözümlerine ihtiyaç duyacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

ARC Advisory Group Başkan Yardımcısı Craig Resnick ise "endüstriyel edge" kavramanı endüstriyel otomasyonun en hızlı büyüyen segmentlerinden biri ve dijital dönüşümü etkileyen temel bir faktör olduğunu ifade etti.

Resnick, mümkün olan en kısa yatırım geri dönüşünü elde etmek için üreticilerin varlık performansını doğru şekilde ölçmesi, sorunlu alanları hızlı biçimde tanımlaması ve operasyonlarını büyük ölçüde artıracak önemli değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yapması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu önemli veri alımı, endüstriyel edge üzerinde gerçekleşir, bu verilerin gerçek zamanlı analizi yapılır ve bunlar akıllı bilgilere dönüştürülür. Ardından gecikme ve üretim ortamları için üreticilerin endişelerini ele alırken bulutla ve tüm kuruluş bünyesinde paylaşılır."

Schneider Electric Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Pankaj Sharma ise yeni endüstriyel edge programlarının, "Schneider Electric'in kapsamlı iş ortağı ekosisteminin hem IT hem de OT sistemlerinde benzersiz olmasının, rekabet konusunda eşsiz bir avantaj sağladığının altını çizdi.

Sharma, iş ortağı ekosisteminin gücünü edge konusundaki uzmanlıkla ve teklifin genişliğiyle birleştirildiğinde, ortaya sistem entegratörleri ve IT çözüm tedarikçileri için harika bir üçlünün çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı Magazin
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Romelu Lukaku, Inter'deki ilk sezonunda 20 gol atan 4. futbolcu oldu
Romelu Lukaku, Inter'deki ilk sezonunda 20 gol atan 4. futbolcu oldu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'a uydu göndererek dünyanın sayılı ülkelerinden olmaya hazırlanıyor
Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'a uydu göndererek dünyanın sayılı ülkelerinden olmaya hazırlanıyor
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Celal Adan Hulusi Akar Hüseyin Filiz
Magazin Emrah Ezgi Mola Hande Yener Cansu Tosun
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Schneider Electric, AVEVA, Lenovo ve Stratus ile stratejik iş ortaklıklarını büyütüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 16:11:34. #1.15#
title