Schnabel: ECB yüksek enflasyona karşı politika değiştirmeyecek
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Schnabel: ECB yüksek enflasyona karşı politika değiştirmeyecek

Schnabel: ECB yüksek enflasyona karşı politika değiştirmeyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin bu yıl enflasyonda yaşanan yükselmelere karşı faiz artışıyla karşılık verme konusunda bir hazırlığı olmadığını vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin bu yıl enflasyonda yaşanan yükselmelere karşı faiz artışıyla karşılık verme konusunda bir hazırlığı olmadığını vurguladı.

Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 3.0'e yükselmesinin beklenmesine karşın, ECB Yürütme Kurulu'nun politika değişikliği yapmayacağının altını çizdi ve "Avrupa Merkez Bankası bunu geçici bir artış olarak görüyor" dedi.

Analistler, Schnabel'ın ECB politikalarına ilişkin açıklamasının, politika ayarlamaları yapılmaması durumunda, sağlık krizinin etkileriyle genel ekonomik toparlanmanın aksayabileceğine ilişkin yorumların ardından geldiğine dikkat çekiyorlar.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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