Schlumberger'in Dördüncü Çeyrek Net Kar ve Geliri Arttı

NEW Dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri şirketi Schlumberger, 2017'nin dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Schlumberger'den yapılan açıklamada, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri, bir önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde 15 artarak 8,18 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 7,11 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ekim-aralık döneminde net karı da 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 76 yükselerek 668 milyon dolara ulaştı. Schlumberger, 2016'nın son çeyreğinde 379 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schlumberger Üst Yöneticisi Paal Kibsgaard, küresel petrol piyasasında talebin bu yıl da güçlü şekilde artmaya devam etmesinin beklendiğine dikkati çekerek, Kuzey Amerika'da yükselmeye devam eden kaya petrolü üretimi nedeniyle yatırım ve finansman imkanlarının da artacağını vurguladı.

Schlumberger'in dördüncü çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından New York borsasında hisse başına değeri bugün 75 dolardan açıldıktan sonra 77,18 dolara kadar yükseldi ve yüzde 2,9 prim kaydetti, ancak ilerleyen saatlerde bu kazançlarının bir kısmını kaybetti.