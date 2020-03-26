Schengen'e koronavirüs darbesi
Avrupa ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması, 25'inci yaşına koronavirüs salgını nedeniyle sınır kontrolleri ile girdi.
26.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:27
Avrupa ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması, 25'inci yaşına koronavirüs salgını nedeniyle sınır kontrolleri ile girdi.
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Kaynak: Dunya.com