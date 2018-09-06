Schengen Bölgesinde Düzenleme! AB Ülkelerine Vizesiz Seyahatte İzin Belgesi Alınacak

Avrupa Birliği Konseyi, vize serbestisi anlaşması yapılan ülke vatandaşlarının seyahatleri öncesinde güvenlik incelemesi yapılmasına yönelik Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi düzenlemesinin onaylandığını açıkladı.

FORM DOLDURUP KAYIT YAPTIRILACAK

Sistem yürürlüğe girdiğinde, AB'ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların 7 avro karşılığında internetten kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

Ziyaretçiler, kimlik bilgileri, seyahat belgeleri, ikamet adresleri, iletişim bilgileri, daha önce bir suç işleyip işlemedikleri, hangi ülkelerde bulundukları, AB ülkelerinden sınır dışı edilip edilmedikleri gibi çeşitleri soruları yanıtlayacak.

ETIAS, girilen bilgileri çeşitli Avrupa güvenlik veri tabanları ile karşılaştırarak kişinin güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirleyecek.

2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen sistemden alınan izin 3 yıla kadar ve çok sayıda seyahat için geçerli olacak.

SCHENGEN ÜLKELERİ

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor.

Belçika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Lihtenştayn

BÖLGEYE VİZESİZ GİDEBİLEN BAZI ÜLKELER

60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor.?

26 ülke aynı zamanda seyahat hakkına sahip. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn vatandaşları Schengen Bölgesi'nde serbestçe seyahat etme hakkına sahip.

Avrupa Birliği'nin ve Schengen Antlaşması'nın üç özel üyesi bulunuyor. Avrupa kıtasının dışında kalsa da Portekiz'e bağlı olan ada topluluğu Azorlar, Madeira ve İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları da Schengen sınırları içerisinde yer alıyor.

2014 yılında AB Konseyi kararıyla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kolombiya, Dominika, Grenada, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, Solomon Adaları, Doğu Timor, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu ve Vanuatu vatandaşları vizeden muaf kılındı.