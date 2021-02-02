Schalke 04'ün teknik direktörü Gross: "Ozan, Liverpool'un ismini duyduğunda tereddüt etmedi"
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Schalke 04'ün teknik direktörü Gross: "Ozan, Liverpool'un ismini duyduğunda tereddüt etmedi"

02.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:22
Schalke 04'ün teknik direktörü Gross:

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'ün teknik direktörü Christian Gross, milli futbolcu Ozan Kabak'ın Liverpool ismini duyduğunda bu takıma transfer olma konusunda çok fazla tereddüt etmediğini bildirdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'ün teknik direktörü Christian Gross, milli futbolcu Ozan Kabak'ın Liverpool ismini duyduğunda bu takıma transfer olma konusunda çok fazla tereddüt etmediğini bildirdi.

Gross, Kicker dergisinde yer alan haberde, Schalke 04'ün Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer edilmesini aynı şekilde yetenekli ve daha deneyimli Shkodran Mustafi'yi takıma katarak telefi ettiğini belirtti.

Ozan Kabak'ın şu anki durumda takımda tutulamayacağını anladığını ifade eden Gross, "Ozan Liverpool'un ismini duyduğunda çok tereddüt etmedi ve kulübe (transferin) gerçekleşmesi için her şeyin yapılmasını rica etti. Kariyerine Liverpool'da devam etme şansı varsa hiçbir oyuncunun çok fazla düşünmesine gerek yok." ifadesini kullandı.

Gross, milli futbolcunun Premier Ligi'nde başarılı olacağını düşündüğünü belirterek, Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp yönetiminde antrenmanın genç futbolcuyu ileriye götüreceğini kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, dün 20 yaşındaki Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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