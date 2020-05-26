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Schalke 04'te Suat Serdar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın dizindeki sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Schalke 04'te Suat Serdar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
26.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:17

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın dizindeki sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Schalke 04'ün teknik direktörü David Wagner düzenlediği basın toplantısında, 23 yaşındaki Suat Serdar'ın sol dizinde dış bağların yırtıldığını belirterek, futbolcunun 3-4 ay forma giyemeyeceğini ifade etti.

Suat Serdar, Schalke 04'ün pazar günü Augsburg'a karşı 3-0 mağlup olduğu maçta sakatlanmıştı.

Başarılı bir sezon geçiren Suat Serdar, bu sezon forma giydiği 20 maçta 7 gol kaydetti.

Kaynak: AA

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