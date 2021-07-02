Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder: "Ahmed Kutucu için Başakşehir ile temas halindeyiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder: "Ahmed Kutucu için Başakşehir ile temas halindeyiz"

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder: 'Ahmed Kutucu için Başakşehir ile temas halindeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi için Medipol Başakşehir ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi için Medipol Başakşehir ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, Başakşehir ile Ahmed Kutucu transferi konusunda konuştuklarını duyurdu. Alman ekibinin resmi sitesine açıklamalarda bulunan Schröder, "Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda İstanbul Başakşehir'le temas halindeyiz. Bunu açık şekilde söylemek istiyorum. Ama henüz transfer tamamlanmadı" ifadelerini kullandı.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Şener Şen Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Diego Cristiano Fatih Terim Burak Elmas Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder: "Ahmed Kutucu için Başakşehir ile temas halindeyiz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 18:15:55. #1.15#

title