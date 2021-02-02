Schalke 04, Shkodran Mustafi'yi transfer etti
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Schalke 04, Shkodran Mustafi'yi transfer etti

02.02.2021 03:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 03:06
Schalke 04, Shkodran Mustafi'yi transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, eski Alman milli futbolcu Shkodran Mustafi'yi renklerine kattığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, eski Alman milli futbolcu Shkodran Mustafi'yi renklerine kattığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen 28 yaşındaki Mustafi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Schalke 04'ün yöneticisi Jochen Schneider, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Liverpool'a kiralandığını anımsatarak, Mustafi'yle, Ozan Kabak'ın bırakacağı boşluğu dolduracak iyi bir savunma oyuncusunu transfer ettiklerini belirtti.

Hamburg kulübünün altyapısından 2009'da İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Mustafi, 2012-2014 yıllarında İtalya'nın Sampdoria, 2014-2016 yıllarında İspanya'nın Valencia takımlarında ve 2016'dan bu yana da Arsenal'da forma giydi.

Alman Milli Takımı ile 20 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, 2014'te Dünya Kupası'nı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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