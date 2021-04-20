Schalke 04 küme düştü
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Schalke 04 küme düştü

Schalke 04 küme düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü.

Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü.

Almanya Bundesliga'da 30'uncu hafta maçında deplasmanda Arminia Bielefeld'e konuk olan Schalke 04, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Schalke 04 bu sonuçla bitime 4 hafta kala Bundesliga'ya veda etti.

MESUT ÖZİL ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen yıldız oyuncu Almanca yaptığı paylaşımda, kulübün kısa sürede Bundesliga'ya dönmesini diledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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