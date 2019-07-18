Schalke 04, Cenk Tosun transferi için resmi teklif yapacak

Everton ile ilgili haberler paylaşan NSNO, son olarak Cenk Tosun ile ilgili iddialara sitesinde yer verdi.

Habere göre, Schalke 04, gelecek hafta Cenk Tosun için Everton ile görüşecek ve resmi teklif yapacak.

Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 maçta 9 golattı, 3 de asist yaptı. Cenk, Beşiktaş'tan Everton'a 22 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. (NTV Spor)