Scavengers çıkış tarihi yaklaşıyor! Scavengers erken erişim detayları

Scavengers ne demek? sorusu oyunun çıkışına az bir süre kala merak araştırılmaya devam ediyor. Tasarlayıcı Midwinter Entertainment oynaması ücretsiz olan hayatta kalma nişancı oyunu Scavengers çıkış tarihine sayılı günler kaldı. Scavengers PC'de (Steam ve Epic Games Store) erken erişim olarak çıkışını gerçekleştireceğini duyurdu.

Scavengers çok yakışında PC'de çıkışını gerçekleştirecek! Oyun ayrıca PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına uyarlı sistem de çok yakında gelecek. Scavengers ne demek?

SCAVENGERS NE DEMEK?

Scavenger kelime anlamı olarak "Çöpleri karıştırarak işe yarayacak şeyler arayan kimse/ler" anlamına gelir.

SCAVENGERS ÇIKIŞ TARİHİ YAKLAŞIYOR

Scavengers bir erken erişim oyunudur. Tasarlayıcı Midwinter Entertainment oynaması bedava olan hayatta kalma shooter oyunu Scavengers'ın 28 Nisan'da PC'de (Steam ve Epic Games Store) erken erişim olarak çıkışını gerçekleştireceğini duyurdu.

Erken Erişim oyunlar henüz geliştirme aşamasındadır ve zaman içinde önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle, bu oyunu oynarken beklenmeyen sorunlar yaşayabilir veya tamamen yeni oynanış unsurlarıyla karşılaşabilirsin.

Oyunu şimdi geliştirme aşamasındayken oynayarak deneyimleyebilir veya daha eksiksiz bir deneyim için bekleyebilirsin.

Neden Erken Erişim?

Scavengers'ın resmî lansmanından önce toplulukla "her zaman açık" bir süreç geçirmek istedik, böylece seninle birlikte oyunu senin için geliştirdiğimizden emin olabileceğiz. Bunu doğru bir şekilde yapmak için ilerleme dâhil her şeyin ayarlanabilir olması gerekiyor, böylece her türden geri bildirimi alıp bunlara uygun tepkiler verebiliriz. Lansmana yaklaşırken ilerlemeyi en az bir kez sıfırlamayı düşünüyoruz ancak umarız bize Discord'da ve/veya sosyal medya kanallarımızda katılarak bu oyunu şimdi ve önümüzdeki yıllar boyunca şekillendirmemize yardım edersin.

Oyun tam olarak ne kadar süreyle Erken Erişimde kalacak?

En az birkaç ay, hedefimiz ise resmî lansmanın 2021'in sonundan önce gerçekleşmesi.

Tam sürümün Erken Erişim sürümünden farkı ne olacak?

İlerleme ve bağlılık sistemlerimizi genişletmeye ek olarak, Erken Erişim'deki iki odak noktamız oyunu dengeleme ve optimize etme olacak. Scavengers'ın geniş bir yelpazede yeni beceriler, silahlar ve teçhizat ögeleri lansmanda hazır olmakla birlikte, araştırma sistemine ve özel teçhizatlarına yatırım yapmanın birden çok yolu olduğundan emin olmak istiyoruz. Odaklanacağımız diğer şeyler ise genişletilmiş bir Challenges (Meydan Okuma) sistemi, dönemsel bir Battle Pass ve yeni bir oynanabilir karakter gibi ilave içerikleri lansmana yetiştirmek olacak.

Erken Erişim sürümü şu anda ne durumda?

Scavengers'ın ana oyun döngüsünün (tek bir oturum) rekabetçi teste hazır olduğunu düşünüyoruz ve denge, performans ve genel hız konusunda geri bildirimlerini almak istiyoruz. Erken Erişim boyunca ilerleme ve Research (Araştırma) ile Loadouts (Teçhizatlar) gibi oynanış özelleştirme sistemlerini güçlendirmek istiyoruz.

Erken Erişim sürecinde ve sonrasında oyunun ücreti değişecek mi?

Scavengers lansmandan sonra Erken Erişim'de olduğu gibi oynaması ücretsiz olacak, ancak bize daha erken katılan oyuncuları ödüllendirmek için çalışıyoruz.

Geliştirme sürecine topluluğu nasıl dâhil etmeyi planlıyorsunuz?

Muhteşem oyunlar toplulukla muhteşem bir ilişki kurularak oluşturulur, bu da açık iletişim hatları, şeffaf güncellemeler ve sürekli bir kulak verme süreci ile başlar. Umarız lansmana giden yolda ve sonrasında düşüncelerini, geri bildirimlerini ve önerilerini paylaşmak için Discord'da bize katılırsın.

SCAVENGERS TANITIM YAZISI

Üç kişilik ekiplerin, sandbox tarzı PVE ve sınıf tabanlı PVP'nin birlikteliğinde hayatta kalmak ve hâkim olmak için mücadele ettiği oynaması ücretsiz bir aksiyon nişancı oyunu olan Scavengers'ın acımasız donmuş çorak toprakları için hazırlan.

Scavengers, stratejik ve hayatta kalmaya çalıştığın bir savaş alanında geçen bir oyun. Üç kişilik ekiplerin, sandbox tarzı PVE ve sınıf tabanlı PVP'nin birlikteliğinde hayatta kalmak ve hâkim olmak için mücadele ettiği oynaması ücretsiz aksiyon nişancı oyununa gir. Farklı durumlara uyum sağlayabilen Keşifçi (Explorer) listesinden seçimini yap, benzersiz yetenekler ve silahlar ile kendini donat ve düşmancıl çorak toprakların zorluklarını fethet. Düşman oyuncuları ve donmuş Dünya sakinlerini zekânla ve gücünle alt et.

SCAVENGERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM: