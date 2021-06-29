Scars Above için 9 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!
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Scars Above için 9 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!

Scars Above için 9 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Prime Matter, E3 2021'de duyurduğu oyunu Scars Above için yeni bir pre-alpha videosu yayınladı. Scars Above ne zaman çıkacak? Scars Above tanıtım yazısı!

Yayıncılığını Prime Matter ve geliştiriciliğini Mad Head Games'in yaptığı yakın zaman içinde duyurulan bilim kurgu üçüncü şahıs nişancı oyunu Scars Above için 9 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı.

Scars Above, Prime Matter'ın E3 2021 konferansında sergilendiğinde oyunseverlerin beğenisini kazanmıştı. Oyun için beklentilerin yükselmesinin ardından Mad Head Games yeni bir fragman yayınladı. 9 dakikalık fragmanda, alfa aşaması öncesi Scars Above'un oynanış göntüleri gösteriliyor.

Scars Above, 2022'de Konsol ve PC platformları için çıkış yapacak. Hangi konsollar olduğu ise henüz açıklanmadı.

SCARS ABOVE TANITIM YAZISI

Scars Above, modern tipte aksiyon-macera oyunlarından ilham alan zorlu, sürükleyici bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur. Zorlukların üstesinden gelmenin ödüllendirici hissi gibi türün temel öğelerini alır ve onu zorlayıcı ve karmaşık bir hikaye, titiz ve cömert bir dünya tasarımı ve keşfetmek ve katlanmak için yaşayan, nefes alan bir ekosistem ile birleştirir. Bu bir gizem ve keşif oyunudur.

SCARS ABOVE 9 DAKİKALIK OYNANIŞ VİDEOSU

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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