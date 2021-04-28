Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus için kısa bir tanıtım videosu paylaşıldı! Scarlet Nexus sistem gereksinimleri nelerdir?
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Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus için kısa bir tanıtım videosu paylaşıldı! Scarlet Nexus sistem gereksinimleri nelerdir?

Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus için kısa bir tanıtım videosu paylaşıldı! Scarlet Nexus sistem gereksinimleri nelerdir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Scarlet Nexus sistem gereksinimleri nelerdir? sorusu oyun takipçileri tarafından merak edilen konular arasında. Bandami Namco, aksiyon ve rol yapma oyunu Scarlet Nexus için kısa bir tanıtım niteliğinde video paylaştı. Videonun içeriğinde oyunda ziyaret edilebilecek bazı mekanlar gösteriliyor. Scarles Nexus ne zaman çıkış yapacak? Türkiye pazarında fiyatlandırması ne kadar? Detaylar haberimizde!

Bandami Namco'nun geliştiriciliğini yaptığı yeni bir aksiyon rol yapma oyunu olan Scarlet Nexus'da bulunan bazı mekanların tanıtım videosu paylaşıldı. Unreal Engine 4 motorunu kullanan yeni macera oyunu Scarlet Nexus'un çıkış tarihi ve çıkış yapacağı platformlar ise şu şekilde;

Scarlet Nexus 25 Haziran'da PlayStatin 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. PlayStation Store'da 499,00 TL, Xbox Store'da 299,00 TL ve Steam'de 249,00 TL fiyattan ön siparişle satışa sunuluyor.

SCARLET NEXUS HİKAYESİ

Çok uzak bir gelecekte, insan beyninde kişilere ekstra duyu yeteneği veren ve bildiğimiz dünyayı değiştiren psiyonik bir hormon keşfedildi. İnsanlık bu yeni döneme girince, Others diye bilinen ve insan beynine açlık duyan dengesiz mutantlar gökyüzünden inmeye başladı. Geleneksel saldırı yöntemlerine direnen bu ezici tehdide karşı koymak ve insanlığı kurtarmak adına üst düzey önlemler alınması gerekiyordu. Psiyonikler olarak bilinen güçlü duyu yeteneğine sahip olanlar, göklerden gelen bu saldırıdan kurtulmamız için tek şansımızdı. O zamandan beri psiyonikler, yetenekleri gözlenerek insanlığın son savunma hattı olan Other Suppression Force'a (OSF) alınıyor.

SCARLET NEXUS KISA TANITIM VİDEOSU

SCARLET NEXUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-3470/ AMD FX-8350
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760/ AMD Radeon HD 7970
  • VRAM: 2 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-6600/ AMD Ryzen 5 2600X
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 290X
  • VRAM: 4 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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