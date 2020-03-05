Haberler » Spor » Óscar Jimenez'den Üst Üste Harika Kurtarışlar - Spor

Óscar Jimenez'den Üst Üste Harika Kurtarışlar

Club America'nın Meksikalı kalecisi Oscar Jimenez Atlanta United, ile oynanan maçta üst üste harika iki kurtarış yapıyor. Ağustos 2019'da oynanan Campeones Cup finalinde Jimenez, Josef Martinez'in penaltısını kurtarıyor ve Club America maçı 3-2 kazanarak kupaya uzanıyor.

05.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:21

Club America'nın Meksikalı kalecisi Oscar Jimenez United, ile oynanan maçta üst üste harika iki kurtarış yapıyor. Ağustos 2019'da oynanan Campeones Cup finalinde Jimenez, Josef Martinez'in penaltısını kurtarıyor ve Club America maçı 3-2 kazanarak kupaya uzanıyor.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler