Óscar Jimenez'den Üst Üste Harika Kurtarışlar
Club America'nın Meksikalı kalecisi Oscar Jimenez Atlanta United, ile oynanan maçta üst üste harika iki kurtarış yapıyor. Ağustos 2019'da oynanan Campeones Cup finalinde Jimenez, Josef Martinez'in penaltısını kurtarıyor ve Club America maçı 3-2 kazanarak kupaya uzanıyor.
05.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:21
Club America'nın Meksikalı kalecisi Oscar Jimenez Atlanta United, ile oynanan maçta üst üste harika iki kurtarış yapıyor. Ağustos 2019'da oynanan Campeones Cup finalinde Jimenez, Josef Martinez'in penaltısını kurtarıyor ve Club America maçı 3-2 kazanarak kupaya uzanıyor.
Kaynak: Dugout
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