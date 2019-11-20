Scandicci: 2 - 3
SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)VAKIFBANK: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)SCANDICCI: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Carraro,...
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)VAKIFBANK: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)SCANDICCI: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Carraro, Slöetjes, Milenkovic)SETLER: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15SÜRE: 116 dakika (27,26,21,24,18)
VakıfBank, 2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15'lik setler sonucunda 3-2 mağlup oldu.
Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 27 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovenya'nın Nova KBM Branik Maribor takımına konuk olacak.
- İstanbul