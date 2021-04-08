SCADA MİMARİ TASARIM YARIŞMASI SONUÇLANDI; KARAPINAR GES GELECEĞİN MİMARİSİYLE BULUŞACAK

Kalyon Holding tarafından 1 milyar dolar yatırımla kurulan Karapınar Güneş Santrali'nin Denetleme, Kontrol ve Veri Merkezi (SCADA) için açılan mimari tasarım yarışması sonuçlandı.

Kalyon Holding tarafından 1 milyar dolar yatırımla kurulan Karapınar Güneş Santrali'nin Denetleme, Kontrol ve Veri Merkezi (SCADA) için açılan mimari tasarım yarışması sonuçlandı. Yarışmanın birinci projesi bölge içerisinde yaşam vahası oluşturmayı hedefleyen 'vaha' oldu. Holdingin yönetim kurulu başkanı Cemal Kalyoncu, 'Geleceği tasarlamak için bunu yaptık' dedi.

20 milyon metrekarelik alana kurulan ve tamamlandığında dünyanın en büyük güneş enerjisi üretim merkezleri arasında yerini alacak olan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin SCADA Merkezi binası için Kalyon Holding ve Türkiye Tasarım Vakfı iş birliğiyle açılan yarışmada dereceye giren projeler düzenlenen bir ödül töreniyle açıklandı. Yarışmada Türkiye'nin önemli mimarlık ofisleri tarafından hazırlanan 61 proje yarıştı. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren projeler dün düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Katılan projelerin, yenilenebilir enerjinin önemine ve geleceğine vurgu yapabilecek ikonik bir bina tasarımı hedefiyle, mekansal bütünlük, yenilik, özgünlük, estetik ve uygulanabilirlik yönünden değerlendirildiği yarışmada Y.Mimar Caner Bilgin ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin'in 'Vaha' isimli projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Birincilik ödülünü alan Vaha projesine uygun şekilde inşa edilecek SCADA Merkezi, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yönetim binası olmanın yanı sıra bilim insanlarının ve öğrencilerin bir araya geldiği bir bilgi ve teknoloji merkezi olarak da hizmet verecek.

Yarışmada, 'Toprak Kule' isimli proje ikinci, 'İçgüdü' isimli proje ise yarışmada üçüncü oldu. Yer Gök Arası, Güneş Yolu, Çeper, *logos, Tepe, Solark, Çatlak, Vaha 2 ve Zeroone isimli projeler ise yarışmada dereceye giren diğer çalışmalar oldu.

1000 MEGAVAT ÜRETİM KAPASİTESİ

Düzenlenen ödül töreninde katılımcılara hitap eden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için önemine değinerek, 'Bundan yalnızca 8 ay önce, Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızın açılış töreninde 'Çare temiz enerji' demiştim. Gerçekten hem ülkemizin hem de gezegenimizin geleceğinin anahtarı yenilenebilir enerjide. Hem fabrikamızın hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin Türkiye'ye ekonomik ve çevresel yönden büyük katkı sunacağını ve bu projeyle ne kadar gurur duyduğumuzu da ifade etmiştim. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tamamlandığında 3,5 milyon adet panelle bin megavat üretim kapasitesine sahip olacak. 2 bin 600 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılacak ve Türkiye'nin uzaydan görülebilen ilk yapısı olacak. Ülkemizin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracak. Ülke ekonomisine, bölgeye ve çevreye çok büyük katkıları olacak. Şu anda yapımı devam etmesine rağmen 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve halihazırda Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali haline gelmiş durumda. Başlangıçtan itibaren hem fabrikamızın hem de santralimizin, üretim tesisi olmanın ötesinde, sektöre ve ülkeye hizmet edecek birer teknoloji ve bilgi üssü olmasını hedefledik. Geleceğe hizmet eden bu yatırımlar, bilimsel gelişmeye katkısı, işlevselliği ve tasarımı ile geleceği yansıtsın istedik. Bu amaçla, fabrikamızda dev bir Ar-Ge merkezi kurduk. Aynı misyonu, Türkiye'nin en büyük; dünyanın ise altıncı en büyük güneş enerji santrali olacak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin de üstlenmesini arzu ettik. SCADA Mimari Tasarım Yarışması, gurur duyduğumuz bu projenin ihtişamına yakışır, geleceği yansıtan bir yönetim binası arayışıyla başladı. Ülkemizin çok değerli mimarları, birbirinden kıymetli çalışmalarıyla bu yarışmaya katıldılar. Emekleri, yaratıcılıkları ve katkıları için tüm katılımcılara şahsım ve Kalyon Holding adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, kıymetli jüri üyelerimiz Melike Altınışık, David Green, Deniz Aslan, İmdat As, Kübra Kalyoncu Şeherli, Murat Tabanlıoğlu ve Refik Anadol'a; Türkiye Tasarım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fehmi Bilge'ye ve emeği geçen tüm vakıf çalışanlarına huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum? dedi.

YÜZDE 76 YERLİLİK ORANI

Kalyoncu, 'Yüzde 76 yerlilik oranıyla ürettiğimiz bu panellerle Konya'da Enerji Santrali kurmaya başladık. Şu an itibariyle 200 megavata yaklaştık. 2022 sonunda bunu tamamlayacağız. 1 milyar dolarlık büyük bir yatırım. Yenilenebilir enerji ile ilgili Türkiye'de yapılacak çok iş var. Güneşte mevcut kurulu kapasitenin neredeyse 4 katına çıkmamız gerekiyor. Rüzgar enerjisi için de çok imkanımız var. Rüzgarda ve güneşte çalışıyoruz. İnşallah orada da seneye yatırımlarımız başlayacak' diye konuştu.

SCADA BİR İŞLETME BİNASINDAN FAZLASI OLACAK

SCADA Merkez Binası hakkında da açıklamalar yapan Kalyoncu, 'Güneşten daha çok nasıl verim alırız, nasıl faydalanırız diye bir araştırma ekibimiz ve dışarıdan gelecek akademisyenler, öğrencileri de bilgilendirmek için bir merkez kuruyoruz. Bu merkezin çok güzel olması, hem Konya'ya hem ülkemize hem de bize yakışan bir şekilde olması için de bir yarışma açtık. Estetik ve güzel bir mimari ile inşallah ortaya güzel bir eser çıkacak' dedi.

GELECEĞİ TASARLIYORUZ

'Geleceği tasarlamak için bunu yaptık' diyen Kalyoncu, 'Benzer yarışmaları üniversitemizdeki amfi tiyatroda yaptık. Amacımız estetik, güzel, verimli ve konforlu bir şey ortaya çıkarmak' ifadelerini kullandı.

BİLGİ VE TEKNOLOJİ MERKEZİ OLACAK

Jüri üyelerinden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Kübra Kalyoncu Şeherli ise 'Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin Türkiye'nin geleceğe yönelik enerji hedefleri açısından sadece ekonomik değil sembolik bir değeri de bulunuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle de güneş enerjisi alanında yapılan yatırımlar ülkemize küresel rekabette güç kazandıracak. Bu büyük yatırımın ifade ettiklerine uygun simgesel bir yapıyla buluşmasını arzu ettik ve bu mimari tasarım yarışmasını gerçekleştirdik. Bir mimar olarak da jürisinde yer aldığım yarışma çok keyifli ve heyecanlıydı ancak birbirinden iyi projeler içinden birinciyi seçmek de bir o kadar zorlayıcıydı. Katılan bütün projelerin çok yaratıcı ve ilham verici olduğunu belirtmek isterim. Kazanan projeyi baz alarak inşa edilecek SCADA Merkezi, sadece bir yönetim binası olmayacak. Türkiye'de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi merkezi olarak da hizmet verecek. Tüm katılımcılara ve değerli jüri üyelerimize teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

KARAPINAR'IN ODAĞINDA SCADA MERKEZİ OLACAK

Jüri Başkanı Mimar Melike Altınışık ise enerji ihtiyacının büyük bir hızla arttığını belirterek, '2050 yılında ihtiyacımız olan enerji miktarı; 2018 yılında tüketilenin iki katı olacak. Yenilebilir enerji kaynakları ise karşımıza çıkan tek çözüm yolu. Türkiye'de de bu anlamda önemli adımlar atılıyor ve güneş enerjisi adına yapılan en büyük yatırım da Karapınar'da yükselmeye başladı. Karapınar'ın odağında ise SCADA Merkezi olacak. Bu kadar önemli ve stratejik bir yere kurulacak SCADA Merkezi'nin özel olmasını hedefledik. Bu yüzden Karapınar'da yapılması planlanan SCADA Merkezi'nin mimarisinin 'yenilik ve özgünlük, sürdürülebilirlik, estetik, işlevsellik, mekansal bütünlük ve uygulanabilirlik' kriterlerine sahip olması gerekiyordu. Yarışmaya bu vizyona uygun çok değerli projeler katıldı. İki aşamalı ön seçmeli bir yarışma yaparak, bu alanda daha önce uygulanmamış bir format tercih ettik. Amacımız çok büyük özenle hazırlanan bu çalışmalara hak ettikleri ilgiyi ve değeri gösterebilmekti. Bu nedenle finale kalan bütün projelere de sergimizde yer vereceğiz. Bu projelerin hikayelerinin, ilham kaynağının ve estetiğinin herkese sergilenmesini istedik? dedi.

KARAPINAR'IN ISSIZ VE SERT COĞRAFYASINDAN ETKİLENDİK

Yarışmanın birincileri mimar Caner Bilgin ve Begüm Yılmaz Bilgin de, projeleri hakkında detayları paylaştı.

Etkilendikleri şeyin Karapınar bölgesinin ıssız ve sert coğrafyası olduğunu söyleyen Caner Bilgin, 'Biz insan için ideal yaşam koşulları üretmeyen bu coğrafyanın ortasına bir temsiliyet aracı olarak 'vaha' fikrini yerleştirdik. Yeşil yoğun peyzajlı bir avlu yerleştirdik. Bu avlunun etrafına oturttuğumuz ofis yapısıyla beraber de insanı ve doğayı merkezine alan ve teknolojiyle birleştiren bir yönetim binası oluşturmaya çalıştık? dedi.

'BİNAYI GÖRÜNMEZ HALE GETİREREK, GÖRÜNÜR KILDIK'

Her mimar için tasarım sürecinin zor olduğunu belirten Bilgin, 'Bütün projelerde farklı fikirler var. Çevrede verilerin azlığı sebebiyle oldukça zorlu bir süreç. Bizim bunu avantajımıza kullandığımızı düşünüyorum. 20 kilometre karelik santralin tam ortasında yansıtıcı panellerle binayı biraz görünmez hale getirirken bir yandan da tam da bu sebeple daha da görünür kıldığımızı söyleyebilirim. Uygulama kısmı için sabırsızlanıyoruz. Bu ne kadar kolektif bir süreç olursa o kadar iyi olacaktır. Bu sürecin sonunda uluslar arası nitelikte iyi bir iş çıkacağından eminiz' diye konuştu.

'SOYUT YEŞİL BİR NOKTA DÜŞÜNDÜK'

Projenin çalışmalarına aralık ayında başladıklarını hatırlatan Begüm Yılmaz Bilgin ise, 'Türkiye'de sürdürülebilir enerji yatırımı adına yapılan ciddi bir alanın ortasına yapılacak SCADA Binası bizim için çok heyecanlıydı. Biz de orada insan odaklı, insanın çalışmasına, üretim yapmasına olanak sağlamak adına soyut yeşil bir nokta düşündük. Proje için çok heyecanlıyız' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı