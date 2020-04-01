SBÜ Rektörü Erdöl "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 maaşını bağışladı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Üniversite personelini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek olmaya davet eden Erdöl, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşımla katılıyorum. Biz bize yeteriz çünkü biz dünyaya bedeliz. Dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı ulusal çapta mücadele yürüttüğümüz bugünlerde, üniversitemizin değerli Senato üyelerini, akademik ve idari personelimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA