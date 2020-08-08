SBÜ Rektörü Erdöl'den tercih yapacak öğrencilere "sağlık seçin" çağrısı
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SBÜ Rektörü Erdöl'den tercih yapacak öğrencilere "sağlık seçin" çağrısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye'de işsizliğin en az olduğu alanın sağlık sektörü olduğunu belirterek, YKS tercihi yapacak öğrencilere sağlıkla ilgili bölümlere öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

SBÜ Rektörü Erdöl'den tercih yapacak öğrencilere
08.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:24

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye'de işsizliğin en az olduğu alanın sağlık sektörü olduğunu belirterek, YKS tercihi yapacak öğrencilere sağlıkla ilgili bölümlere öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sağlık eğitimi görmüş kişilerin yaklaşık yüzde 4'ünün işsiz olduğunu ve bu sonucun esasında sağlık eğitimi görenlerin işsiz kalma ihtimalinin çok düşük olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Türkiye'nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, lisans, ön lisans, doktora bölüm ve programlarını açarken devlet ve özel sektörde sağlık elemanı ihtiyacını gözeterek planlama yaptığını belirten Erdöl, şunları kaydetti:

"Zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, değişen ve gelişen teknoloji her şeyi ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın, hiç değişmeyen sabit bir değer vardır; sağlık. O yüzdendir ki atalarımız 'Her işin başı sağlık.' demişlerdir. İnsanoğlu hayatı boyunca sağlığını korumaya gayret sarf etmiş, kudreti nispetince de başarılı olmuştur. Meslekler ehemmiyetlerine göre derecelendirilir, hatta bazılarına kutsiyet yüklenir. Bunların en başında sağlık profesyonelleri gelir. Çünkü sağlık profesyonelleri en kıymetli olan değerimize, yani sağlığımıza dokunarak harcarlar mesailerini. Onlar sayesinde kendi başımıza asla çözemeyeceğimiz hastalıklardan, sorunlardan, dertlerden korunmuş, kurtarmış oluruz. Esasen sağlık meslek mensubu olmak başlı başına bir kahramanlık işidir. Sağlık meslek mensupları, adanmış, daha açık bir ifadeyle kendi hayatlarından feragat ederek, insanların sağlığına ömürlerini adamış kişilerdir."

Prof. Dr. Erdöl, pandemi döneminde en ön cephede vazifesini iştiyak ve ihlasla yerine getirme çabasında olan sağlık meslek mensuplarının, vatan müdafaasının sadece cephede olmadığını kahramanlıklarıyla ve özverileriyle bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Sağlık meslek mensupları ve mezunlarının mesleklerinin doğal bir yansıması olarak Türkiye'de işsizlik sorununu en az yaşayan grup olduğuna işaret eden Erdöl, "Bu sebeple YKS tercihi yapacak öğrencilere sağlıkla ilgili bölümlere öncelik vermelerini tavsiye ediyorum. YKS 2020 tercihlerinin yapıldığı bu günlerde öğrencilerimize seslenerek 'Yapacağınız bu tercih sizin için geleceğinizin tercihidir.' diyorum ve kıymetli öğrencilerimizi kıvanç ve onur duyduğum, ülkemizin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesini tercih etmeye ve istikbaline emin adımlarla ilerlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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