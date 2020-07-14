SBÜ Rektörü Erdöl: "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanlık makamının içini ziyadesi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SBÜ Rektörü Erdöl: "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanlık makamının içini ziyadesi...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanlık makamının içini ziyadesi ile doldurmuş ve arkasında Aziz Türk milleti ile bir hezimet manzarasını zafer tablosuna çevirmeyi bilmiştir" dedi.

SBÜ Rektörü Erdöl:
14.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:49

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanlık makamının içini ziyadesi ile doldurmuş ve arkasında Aziz Türk milleti ile bir hezimet manzarasını zafer tablosuna çevirmeyi bilmiştir" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı. Rektör Erdöl, açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi sadece bir darbeye değil, Türkiye tarihinde yapılmış, denenmiş tüm darbelere karşı zafer elde ettiğini ve darbeler dönemini tarihe gömdüğünü ifade etti.

Uzun yıllardır darbeler ve darbe ihtimalleriyle karşılaşan Türk siyasetinin, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu ve Türk Milletinin kahramanca direnişi sonucu millet iradesini hapseden militarist zihniyetten kurtulduğunu vurgulayan Erdöl, "Türkiye 15 Temmuz'da tam bağımsızlığını ilan etmiştir. Asker asli görevine dönmüş, sivil hayat ve irade emin bir zemine oturmuş, siyaset ayıklanmış, temizlenmiş ve durulanmıştır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz destanının dünya milletlerine de feyz verdiğini belirten Erdöl, 15 Temmuz'un, halkı ile bütünleşen liderlerin darbe ile yıkılamayacağı kararlılığının yüreklere kazındığını, pek çok ülkede akamete uğratılan darbe girişimlerinin de bunun birer neticesi olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin darbesiz bir geleceğe emin adımlarla yürüdüğüne işaret eden Erdöl, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanlık makamının içini ziyadesi ile doldurmuş ve arkasında aziz Türk milleti ile bir hezimet manzarasını zafer tablosuna çevirmeyi bilmiştir. Darbelerin gölgesinde bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti artık darbesiz bir geleceğe emin adımlarla yürüyorsa 15 Temmuz'da ayak basmadık vatan toprağı bırakmayan asil milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın azimli, kararlı, dosta güven düşmana korku veren muhteşem duruşu sayesindedir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu Magazin
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 3. Sayfa
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti 3. Sayfa
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü Güncel
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ozan Güven Serdar Ortaç Bergüzar Korel
Spor Falcao Fatih Terim Cüneyt Çakır Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: SBÜ Rektörü Erdöl: "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanlık makamının içini ziyadesi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 09:52:27. #1.15#
title