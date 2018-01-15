Sbü Hastanesi Atakum Ek Binası Hizmete Açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum ek hizmet binası Atukum'da hizmete açıldı.

Atakum Belediyesi tarafından bir süre önce kültür merkezi olarak yapılan ancak daha sonra sağlık hizmetinde kullanılmak üzere 25 yıllığına Sağlık Bakanlığına kiralanan Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bina, poliklinik olarak hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, poliklinikleri ziyaret ederek çalışanlarla tanıştı, yönetici ve çalışanlarla hizmet alanlarında inceleme yaptı.

Muayene için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Oruç, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Oruç, hastanenin bölge insanına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Son teknolojik cihazlarla donatılmış olan Kardiyoloji Polikliniği, Dahiliye Polikliniği, Genel Cerrahi Polikliniği, Beyin Cerrahi Polikliniği, Çocuk Polikliniği, Kadın Doğum Polikliniği, KBB Polikliniği, Üroloji Polikliniği, Göz Polikliniği, Cildiye (Dermatoloji) Polikliniği, Nöroloji Polikliniği, Ortopedi Polikliniği ve toplam 10 üniteden oluşan Diş Polikliniği ile Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. İlk etapta 13 branşta hizmete başlayan poliklinik sayısı kısa sürede 25 daha sonra ise 35 olacaktır."