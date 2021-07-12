SBTÜ "Milli Uzay Programı Geçilmez" konulu çevrim içi konferans verecek

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından "Milli Uzay Programı Geçilmez" konulu çevrim içi konferans gerçekleştirilecek.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından "Milli Uzay Programı Geçilmez" konulu çevrim içi konferans gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Biçer moderatörlüğünde 13 Temmuz 2021 Salı günü saat 15.00'te çevrim içi olarak gerçekleştirilecek konferansa, Türk Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu konuşmacı olarak katılacak. Konferans, üniversitenin Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Milli Uzay Programı'nın Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlandığına dikkati çeken SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, şunları kaydetti:

"2021 yılı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin teması Cumhurbaşkanlığımızca 'Türkiye Geçilmez' olarak belirlenmiştir. Yüce Türk milleti, 15 Temmuz gecesi, milli ve manevi değerlerini, kutsallarını, bayrağını ve namusunu canı pahasına korumuş ve bundan sonra da koruyacaktır. Bünyesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bulunan ve özellikle savunma teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversitemiz, bu temanın bir alt bileşeni olarak 'Milli Uzay Programı Geçilmez' konusunu bir konferansla kamuoyunun gündemine getirmiştir. Bu kapsamda, üniversitemizde de ders vermekte olan, Türk Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu hocamızın konuşmacı olarak katılacağı ve üniversitemizin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak çevrim içi konferansımıza herkesi davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde