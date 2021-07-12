SBTÜ'de yüksek lisans ve doktora sınavları yapıldı
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SBTÜ'de yüksek lisans ve doktora sınavları yapıldı

SBTÜ'de yüksek lisans ve doktora sınavları yapıldı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 güz dönemi yüksek lisans ve doktora öğrencisi seçme sınavları yapıldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 güz dönemi yüksek lisans ve doktora öğrencisi seçme sınavları yapıldı.

SBTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora, Tarım Bilimleri Ana Bilim Dalında ise Tarım Bilimleri Programına yüksek lisans ve Bitki Koruma Programına doktora öğrencisi olmak için başvuran adayların seçme sınavları yapıldı.

Yüksek lisans, doktora ve lisans sonrası doktora programları yazılı sınavında 50 ve üzerinde puan alan adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazandı. Aynı gün yapılan mülakat sınavı sonrasında ise genel başarı puanı yüksek lisans programlarında 60, doktora programlarında ise 65 ve üzerinde olan adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanacak. Sınav sonuçları SBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün https://lee.sivas.edu.tr adresli internet sitesinden duyurulacak ve başarılı olan adaylar kesin kayıtlarını 16-18 Ağustos 2021 tarihlerinde yaptırabilecek.

SBTÜ'de lisansüstü eğitimlerin saha destekli yapıldığını, sahada çalışmakta olan akademik unvanlı sanayi uzmanlarının lisansüstü öğrencilerine bizzat ders verdiğini ve sanayi tez danışmanlığı yaptığını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bünyesinde halen yüksek lisans ve doktora programlarımız devam etmektedir. Üniversitemizden ve sektörden uluslararası deneyime sahip güçlü akademik kadro ile öğrencilerimizi geleceğe ve geleceğin mesleklerine hazırlamaktayız. Lisansüstü programlarımızda, savunma ve tarım sektörlerinin lider firmaları ile iş birliği içerisinde uygulama ağırlıklı ve sektörün ihtiyaçlarına çözüm üreten bir eğitim modeli oluşturulmuştur. 2021-2022 Güz Dönemi için açılacak yüksek lisans ve doktora sınavlarında başarılı olarak üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerimiz üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamalı özgün programlarımızla iyi bir eğitim alacaktır."

SBTÜ'de yüksek lisans ve doktora sınavları yapıldı
SBTÜ'de yüksek lisans ve doktora sınavları yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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