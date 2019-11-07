SBM ve SAS'tan bulut bilişim ve analitik servislerde iş birliği

07.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:16

Yenilikçi analitik çözümleriyle öne çıkan SAS, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) yakın zamanda hayata geçireceği S-Cloud Marketplace Platformunda iş birliğine gidiyor.

SBM'den yapılan açıklamaya göre, SAS ve SBM'nin iş birliğiyle S-Cloud Marketplace Platformu hayata geçirilecek. Bu birliktelik ile analitik pazar yeri, sektörün ortak bir platformu olarak tüm sektöre hizmet edecek.

S-Cloud'da, SBM'nin SAS Analitik Servislerini kullandığı katma değerli ürünlerinin yanı sıra sigorta suistimalleri tespiti, güvenli veri transferi, konum bazlı servisler dahil olmak üzere birçok çeşitli alanda sektör için ölçeklenebilir, gelişmiş çözümler sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, sigorta sektörüne böylesine önemli bir katkı sunacak bu çalışmada SBM ile iş birliğine imza attıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, SBM'nin bu yenilikçi pazara giriş stratejisini hayata geçirmek için güçlü bulut altyapısının avantajlarından yararlanacaklarını kaydetti.

Topkoç, şunları aktardı:

"SBM'nin S-Cloud ortamı aracılığıyla yaygınlaştırılacak bu çalışma SAS'ın analitik ve yapay zeka alanındaki kapsamlı uzmanlığı ile son kullanıcılara, gelişmiş analitik ve yazılım hizmetlerinin yanı sıra Türkiye sigorta piyasasındaki talebe cevap verebilecek ölçekte, yeni kullanım alanlarına da uygun olan SAS Viya platform ürünleri için bulut bilişim çözümleri de sunacak. SBM'nin analitik ve suiistimali önleme hizmetleri platformunu SAS teknolojileri, SAS global deneyimi ve servis yetenekleriyle tamamlayan bu iş birliği ile Türkiye'deki sigorta piyasasına zengin bir analitik ortamı sağlanacak."

SBM Genel Müdürü Murat Hakseven ise şunları kaydetti:

"Sigorta sektörünün en önemli analitik ihtiyaçlarını karşılamak bu iş birliği ile daha da kolaylaşacak. Böylesine önemli bir projeyi SAS gibi global tecrübesi ve bilgi birikimi ile sektör lideri olan bir marka ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmek bizim için önemliydi. Sunacağımız analitik pazar yeri temelde sigortacılık sektörüne hizmet edecek. Bu birliktelik aynı zamanda sigorta şirketlerinin hızlı bir şekilde verileri görselleştirmelerine, bilgi edinmelerine ve SAS VIYA platformunun sunduğu profesyonel yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerinden faydalanmalarına olanak sağlayacak."

Kaynak: AA