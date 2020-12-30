SBK HOLDİNG'E YÖNELİK OPERASYON; YAKILMIŞ HALDE BULUNAN CEP TELEFONU KAMERADA
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SBK HOLDİNG'E YÖNELİK OPERASYON; YAKILMIŞ HALDE BULUNAN CEP TELEFONU KAMERADA

30.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:48
SBK HOLDİNG'E YÖNELİK OPERASYON; YAKILMIŞ HALDE BULUNAN CEP TELEFONU KAMERADA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçundan soruşturma başlatılan İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada şömine içerisinde yakılmış halde bulunan cep telefonu polis...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçundan soruşturma başlatılan İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada şömine içerisinde yakılmış halde bulunan cep telefonu polis kamerasına yansıdı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "Kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmış,  4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlenmişti.

POLİS KAMERASINA YANSIDISezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde ele geçirilen cep telefonu polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evde arama yapan polis ekipler, naylon kokusu alınca hemen şömine içerisine bakıyor ve yakılmaya çalışıldığı için altı siyahlanan cep telefonunu ele geçiriyor.  

ZİYAETTİN B. ÜZERİNDEN BRÜKSEL MERKEZLİ BİR ŞİRKET KURDURULMUŞ  Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Ziyaettin B. de gözaltına alındı. İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Ziyaettin B. üzerinden Brüksel merkezli bir şirket kurdurduğu ve şirketin değerinin 11.5 milyon Dolar olduğu öğrenildi.  

Görüntü dökümü: -----------------------Yakılmak istenen telefondan görüntü-Şömineden görüntü-Evde yapılan arama-Gözaltına alınan Ziyaettin B.'den görüntü

-Genel ve detaylar 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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