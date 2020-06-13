SBK Holding'den "jet" jesti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SBK Holding'den "jet" jesti

SBK Holding'den "jet" jesti -Aylardır pandemi süresince Avusturya'da mahsur kalan yolcular Türkiye'ye özel jetle geldi SBK Holding Kurucu Başkanı ve EastWest International Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçak aylardır pandemi süresince Avusturya'da mahsur kalan...

13.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:20

SBK Holding'den "jet" jesti

-Aylardır pandemi süresince Avusturya'da mahsur kalan yolcular Türkiye'ye özel jetle geldi

İSTANBUL - SBK Holding Kurucu Başkanı ve EastWest International Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçak aylardır pandemi süresince Avusturya'da mahsur kalan yolcuları sevdiklerine kavuşturmak üzere Türkiye getirdi. Vatanlarına özel jetle gelen Türk vatandaşları Korkmaz'a yardımseverliğinden ötürü teşekkür ederek çok memnun kaldıklarını ifade etti.

SBK Holding'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, holdinge ait jetin 13 Haziran'da İstanbul'dan Avusturya-Viyana'ya, aynı gün Viyana'dan 4 yolcusu ile Bodrum'a döneceği ve uçağın müsait olduğu için gidişte 12 kişi, dönüşte de 6 kişiyi misafir edebilecekleri açıklanmıştı. Önceliklerinin bebekli aileler ve 65 yaş üstü kişiler olduğu belirtilen açıklama sonrasında bugün aylardır pandemi süresince Avusturya'da mahsur kalan yolcular Türkiye'ye gelerek sevdiklerine kavuştu. Vatanlarına özel jetle gelen Türk vatandaşları bu durumdan çok memnun kaldıklarını ifade ederek SBK Holding Kurucu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a çok teşekkür ettiklerini ifade etti. Korkmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem misafirlerin geldiğini duyurdu, hem de "Ben jetini öbür dünyaya götüreni görmedim" mesajı verdi.

Bu güzel davranış sosyal medya kullanıcıları tarafından da hoş karşılandı. Çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

SBK Holding'den 'jet' jesti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Haber
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Haber
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Rafet El Roman
Spor Ali Koç Tamer Tuna Semih Özsoy Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Karar Göztepe Trabzonspor
Şu an buradasınız: SBK Holding'den "jet" jesti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 19:43:51. #1.14#
title