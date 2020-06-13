SBK Holding'den "jet" jesti
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SBK Holding'den "jet" jesti

SBK Holding Kurucu Başkanı ve EastWest International Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçak aylardır pandemi süresince Avusturya'da mahsur kalan yolcuları sevdiklerine kavuşturmak üzere Türkiye getirdi.

SBK Holding'den
13.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:42

SBK Holding Kurucu Başkanı ve EastWest International Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçak aylardır pandemi süresince Avusturya'da mahsur kalan yolcuları sevdiklerine kavuşturmak üzere Türkiye getirdi. Vatanlarına özel jetle gelen Türk vatandaşları Korkmaz'a yardımseverliğinden ötürü teşekkür ederek çok memnun kaldıklarını ifade etti.

SBK Holding'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, holdinge ait jetin 13 Haziran'da İstanbul'dan Avusturya-Viyana'ya, aynı gün Viyana'dan 4 yolcusu ile Bodrum'a döneceği ve uçağın müsait olduğu için gidişte 12 kişi, dönüşte de 6 kişiyi misafir edebilecekleri açıklanmıştı. Önceliklerinin bebekli aileler ve 65 yaş üstü kişiler olduğu belirtilen açıklama sonrasında bugün aylardır pandemi süresince Avusturya'da mahsur kalan yolcular Türkiye'ye gelerek sevdiklerine kavuştu. Vatanlarına özel jetle gelen Türk vatandaşları bu durumdan çok memnun kaldıklarını ifade ederek SBK Holding Kurucu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a çok teşekkür ettiklerini ifade etti. Korkmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem misafirlerin geldiğini duyurdu, hem de "Ben jetini öbür dünyaya götüreni görmedim" mesajı verdi.

Bu güzel davranış sosyal medya kullanıcıları tarafından da hoş karşılandı. Çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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