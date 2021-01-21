Sberbank, Rusya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz projesine 3 milyar avro finansman sağlayacak
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Sberbank, Rusya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz projesine 3 milyar avro finansman sağlayacak

21.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:13
Sberbank, Rusya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz projesine 3 milyar avro finansman sağlayacak

Rus bankası Sberbank'ın, Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinden Arktik LNG-2 için yaklaşık 3 milyar avro finansman sağlayacağı bildirildi.

Rus bankası Sberbank'ın, Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinden Arktik LNG-2 için yaklaşık 3 milyar avro finansman sağlayacağı bildirildi.

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anatoliy Popov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, banka olarak Arktik LNG-2 için finansman sağlama kararı aldıklarını söyledi.

Kararın Aralık 2020'de alındığını belirten Popov, "Buna göre Arktik LNG-2 için yaklaşık 3 milyar avro uzun vadeli finansman sağlayacağız." dedi.

Arktik LNG 2, Yamal LNG'nin ardından Rusya'nın en büyük ikinci doğal gaz şirketi Novatek şirketinin ikinci LNG üretim projesi olma özelliğini taşıyor. Yılda 19,8 milyon LNG üretilmesi planlanan projenin 2023'te devreye alınması öngörülüyor.

Projede, Japon JOGMEC şirketi yüzde 10, Çinli CNPC ve Japon Mitsui konsorsiyumu yüzde 10, CNPC'nin iştiraki CNODC şirketinin yüzde 10, Fransız TOTAL şirketinin yüzde 10 ve Novatek'in yüzde 60 payı bulunuyor.

Projenin toplam yatırım maliyetinin 21,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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