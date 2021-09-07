Sberbank'ın net karı 8 aylık dönemde yüzde 72 yükseldi
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Sberbank'ın net karı 8 aylık dönemde yüzde 72 yükseldi

Sberbank'ın net karı 8 aylık dönemde yüzde 72 yükseldi
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus bankası Sberbank'ın net karı, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72 artarak 826,6 milyar rubleye yükseldi.

Rus bankası Sberbank'ın net karı, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72 artarak 826,6 milyar rubleye yükseldi.

Sberbank'tan yapılan açıklamada, bankanın net karının ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 artarak 106 milyar rubleye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ocak-ağustos döneminde de net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 826,6 milyar rubleye (yaklaşık 11,2 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın net karı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,7 azalarak 781,5 milyar rubleye gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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Sberbank'ın net karı 8 aylık dönemde yüzde 72 yükseldi - Haberler Ekonomi
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