Sberbank'ın 2021 net karı yüzde 58 arttı

Rus bankası Sberbank'ın net karı, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 artarak 1,237 trilyon rubleye çıktı.

Sberbank'tan yapılan açıklamada, bankanın net karının geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 58 artarak 1,237 trilyon rubleye (yaklaşık 16,3 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde şirketin halka yönelik kredi teminlerinin 2020'ye kıyasla yüzde 25,8, şirketlere yönelik kredi teminlerinin ise yüzde 9,9 arttığına vurgu yapıldı.

Sberbank'ın net karı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,7 azalarak 781,5 milyar rubleye gerilemişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet