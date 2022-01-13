Sberbank CEO'su German Gref: "(ABD'nin olası yaptırımları) Tüm senaryolara karşı hazırız"

Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, ABD'nin Sberbank'a yönelik olası yaptırımlarından korkmadıklarını belirterek, "Tüm senaryolara karşı hazırız." dedi.

Gref, ABD Senatosu'ndaki Demokratların dün hazırladığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda aralarında Sberbank'ın da bulunduğu çok sayıda kurum ve şahsa yönelik yaptırım öngören yasa tasarısını gazetecilere değerlendirdi.

Olası yaptırımlara yönelik hazırlıklı olduklarını belirten Gref, "Her gün bir şeyle tehdit edildiğinizde sonunda korkmayı bırakırsınız. Bu yüzden korkmuyoruz. Tüm senaryolara karşı hazırız." diye konuştu.

ABD'de hazırlanan söz konusu tasarıyla Rus ordusuna güvenli mesaj sistemleri sunan şirketler ile önemli bankalar ve diğer finans kuruluşları hedef alınıyor. Ayrıca, işgal durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil üst düzey hükümet yetkilileri ve askeri yetkililere yaptırım uygulanması öngörülüyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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