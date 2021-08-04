SBB'nin "pandemi desteği" sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SBB'nin "pandemi desteği" sürüyor

SBB'nin 'pandemi desteği' sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) tarafından pandemi döneminde esnafa verilen 1000 TL'lik destek sözü yerine getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) tarafından pandemi döneminde esnafa verilen 1000 TL'lik destek sözü yerine getirildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) tarafından gönderilen listeler doğrultusunda ödemeler yapılmaya devam ediyor. Şuana kadar 5 bin 902 esnafın hesabına para yatırıldı. ESOB tarafından belediyeye iletilen listelerde IBAN numaraları eksik olan 1691 esnafın işlemlerinin de tamamlanıp hafta sonuna kadar ödemelerin yapılacağı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, geçen mayıs ayında Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) arasında imzalanan "esnafa pandemi desteği" protokolü kapsamında 1000'er TL nakdi destek sağlanmaya devam ediyor. Pandemi desteğinden yararlanmak isteyen esnafın, ESOB'a yaptığı başvurular oda tarafından incelendikten sonra bölüm bölüm Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi.

Yapılacak olan desteğin esnaflara duyurulması, başvuruların toplanması, başvuruların doğruluğunun araştırılması, alınan başvuruların yazılı olarak belediyeye iletilmesi gibi sorumlulukları bulunan ESOB tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki 3 bin 164 esnafa ödemeleri geçen haziran ayında yapıldı.

Merkez ilçelerin dışındaki diğer ilçelerdeki esnafların bilgileri ise 26 Temmuz 2021 tarihinde dijital ortamda ESOB tarafından Büyükşehir'e iletildi. İBAN numaraları tamamlanan 2 bin 738 esnafın ödemeleri yapıldı. IBAN bilgileri eksik olan 1691 esnafa ise bilgilerinin tamamlanmasının ardından bu hafta sonuna kadar ödemeleri yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in verdiği söz dahilinde şu ana kadar 5 bin 902 esnafa ödemeler gerçekleştirildi. Tüm esnaflardan taleplerin toplanması ve sayıların oluşturulması protokol gereği ESOB tarafından yapıldığı için sürecin aksamadan devam ettiği ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye yükseldi
7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye yükseldi
İskoçya'dan adalara yerleşecek 100 kişiye 50 bin sterlin teşvik
İskoçya'dan adalara yerleşecek 100 kişiye 50 bin sterlin teşvik
'Yeşil altın' olarak bilinen bamya, kilosu 30 liradan tezgahlara indi
"Yeşil altın" olarak bilinen bamya, kilosu 30 liradan tezgahlara indi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Bülent Turan Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SBB'nin "pandemi desteği" sürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 17:08:35. #1.15#

title