Sazova göleti daha temiz olacak

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Türkiye Biyologlar Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Biyologlar Derneği Eskişehir Şubesi, Ege Üniversitesi Teknopark bünyesinde bulunan Mikromiks Biyoteknoloji A.Ş. ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması ile Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkıgöletindeücretsiz olarak probiyotik uygulaması yapılıyor.

Tamamen yerli ve milli üretim olan çevreye zarar vermeyen probiyotik uygulaması sonrasında Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı göletinin daha temiz olması hedefleniyor.

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