Sazova göleti daha temiz olacak - Haberler
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Sazova göleti daha temiz olacak

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Sazova göleti daha temiz olacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir'e kazandırılan keyif dolu cazibe merkezlerinden biri olan Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı göletinde probiyotik uygulaması gerçekleştiriliyor.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Türkiye Biyologlar Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Biyologlar Derneği Eskişehir Şubesi, Ege Üniversitesi Teknopark bünyesinde bulunan Mikromiks Biyoteknoloji A.Ş. ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması ile Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkıgöletindeücretsiz olarak probiyotik uygulaması yapılıyor.

Tamamen yerli ve milli üretim olan çevreye zarar vermeyen probiyotik uygulaması sonrasında Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı göletinin daha temiz olması hedefleniyor.

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